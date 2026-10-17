جی دی ونس در تشریح دیدگاه خود درباره جنگ علیه ایران گفت هرگونه اقدام نظامی آمریکا باید به تحقق هدفی مشخص منجر شود؛ او با اشاره به تجربه نظامی خود در عراق، جان نظامیان آمریکایی را از مهم ترین ملاحظات تصمیم گیری دانست و تاکید کرد واشنگتن باید از گرفتار شدن در درگیری های طولانی مدت پرهیز کند.

جوان آنلاین: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفت وگویی ویدئویی با «شان اسپایسر»، درباره تجربه خود از حضور در دولت، وضعیت اقتصادی آمریکا، سیاست های دولت دونالد ترامپ، جنگ علیه ایران، رقابت راهبردی با چین و انتخابات میان دوره ای کنگره سخن گفت. او همچنین به نقش ایمان کاتولیکی در زندگی سیاسی خود و احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده پرداخت.

ونس که در ژانویه ۲۰۲۳ به سنای آمریکا راه یافت و سپس به معاونت ریاست جمهوری رسید، گفت یکی از مهم ترین درس های حضور در دولت، درک قدرت گسترده رئیس جمهور است. به گفته او، بخش بزرگی از تصمیم گیری های حکومت آمریکا به رئیس جمهور وابسته است و میزان فعالیت او می تواند مسیر اداره کشور را تغییر دهد. ونس دولت جو بایدن را نمونه ای از دولتی دانست که به گفته او، کارکنان و ساختار اداری نقش پررنگی در تصمیم گیری های آن داشتند؛ در حالی که در دولت ترامپ، رئیس جمهور مستقیما تصمیم می گیرد و اعضای دولت آنها را اجرا می کنند.

ونس درباره وضعیت مناطق صنعتی آمریکا و نگرانی های طبقه کارگر نیز گفت در مقایسه با سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، نشانه هایی از خوش بینی بیشتر دیده می شود. او کاهش مرگ ومیر ناشی از مواد مخدر، بازگشت کارخانه ها و احیای صنایع داخلی را از عوامل این تغییر دانست. به گفته او، شمار مرگ ومیر مرتبط با مواد مخدر که در زمان نگارش کتاب «مرثیه هیل بیلی» نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در سال بود، اکنون به حدود ۶۰ هزار نفر کاهش یافته است؛ هرچند این رقم همچنان بسیار بالاست.

معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد بسیاری از رای دهندگان حامی ترامپ، محافظه کاران ایدئولوژیک نیستند، بلکه افرادی عمل گرا هستند که می خواهند شغل و زندگی بهتری داشته باشند. او گفت پیام ترامپ درباره بازگرداندن مشاغل به آمریکا با خواسته های این گروه از رای دهندگان همخوانی داشت. به گفته ونس، امنیت محله ها، حفاظت از کودکان در برابر مواد مخدر و امکان تامین زندگی خانواده نیز به اندازه اشتغال اهمیت دارد.

ونس با اشاره به نزدیک شدن انتخابات میان دوره ای کنگره گفت رای دهندگان همواره انتظار دارند دولت برای بهبود شرایط زندگی آنها تلاش کند. او افزود دولت ترامپ توانسته است مرز جنوبی آمریکا را کنترل کند، مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر را کاهش دهد و سرمایه گذاری های جدیدی را به کشور جذب کند. با این حال، به اعتقاد او، دولت باید علاوه بر یادآوری دستاوردهای خود، برای ادامه بهبود شرایط اقتصادی نیز برنامه داشته باشد.

ونس همچنین مدعی شد قیمت مسکن در منطقه دیترویت در نخستین سال دولت ترامپ اندکی کاهش یافته و هزینه اجاره نیز پایین آمده است. او با این حال پذیرفت که مشکلات اقتصادی هنوز برطرف نشده اند و گفت سیاست انتقال مشاغل آمریکایی به خارج از کشور طی چهار دهه گذشته، با حمایت هر دو حزب، به نیروی کار آمریکا آسیب زده است.

ونس از برنامه «ترامپ آر ایکس» برای کاهش هزینه دارو و طرح «حساب های ترامپ» برای ایجاد پشتوانه مالی کودکان دفاع کرد. او گفت ترامپ شرکت های داروسازی را تحت فشار قرار داده است تا قیمت داروها را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند. به گفته ونس، هدف حساب های ترامپ نیز آن است که کودکان از همان ابتدای زندگی سهمی در اقتصاد سرمایه داری آمریکا داشته باشند و در آینده امکان ایجاد ثروت و برخورداری از امنیت مالی بیشتری پیدا کنند.

در بخش دیگری از مصاحبه، ونس درباره جنگ علیه ایران گفت استفاده از نیروی نظامی باید با هدفی مشخص و راهبردی روشن همراه باشد. او تاکید کرد نمی توان صرفا به دلیل خشم یا ناکامی وارد جنگ شد و هر اقدام نظامی باید از نظر هزینه ها، منافع و ارتباط آن با اهداف آمریکا ارزیابی شود.

ونس با اشاره به سابقه خدمت خود در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در عراق گفت از نزدیک با هزینه های انسانی جنگ آشناست و همواره جان نظامیان آمریکایی را یکی از مهم ترین منابع کشور می داند. او همچنین گفت ترامپ تمایلی به درگیری های طولانی و بی پایان ندارد و معتقد است اگر آمریکا وارد یک عملیات نظامی شود، باید ماموریت خود را انجام دهد و به خانه بازگردد.

ونس در ادامه، چین را چالشی راهبردی برای آمریکا توصیف کرد و گفت دولت ترامپ در تلاش است وابستگی این کشور به زنجیره های تامین خارجی را کاهش دهد. او مدعی شد دولت بایدن بررسی آسیب پذیری های زنجیره تامین را به اندازه کافی جدی نگرفته بود.

به گفته ونس، تولید داخلی علاوه بر ایجاد شغل، برای امنیت ملی نیز ضروری است؛ زیرا آمریکا باید بتواند کالاهای حیاتی خود را در داخل کشور تولید کند. او افزود واشنگتن در عین حفظ روابط مناسب با پکن، باید توان اقتصادی خود را تقویت کند تا در مذاکرات و مواجهه احتمالی با بحران ها دست بازتری داشته باشد.

در آستانه انتخابات میان دوره ای، ونس از نامزدهای جمهوری خواه در ایالت های میشیگان، کارولینای شمالی، اوهایو و تگزاس حمایت کرد. او رقابت در این ایالت ها را نزدیک دانست، اما ابراز امیدواری کرد جمهوری خواهان پیروز شوند. ونس در اوهایو، شرود براون، نامزد دموکرات، را به حمایت از افزایش مالیات، انتقال مشاغل به خارج و سیاست های مرزی دولت بایدن متهم کرد.

ونس همچنین درباره تعارض احتمالی میان آموزه های مسیحیت و لحن تهاجمی سیاستمداران گفت نظام سیاسی آمریکا ذاتا رقابتی است، اما می توان از رقیبان انتقاد کرد، بی آنکه به رفتارهای خصمانه و افراطی متوسل شد. او افزود ایمان مسیحی از افراد نمی خواهد از رقابت سیاسی کناره گیری کنند، بلکه آنها را به تلاش برای تبدیل شدن به نسخه بهتری از خود فرا می خواند.

در پایان، ونس درباره احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت هنوز تصمیمی نگرفته و فعلا بر انتخابات میان دوره ای متمرکز است. او تاکید کرد هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن همسر و چهار فرزندش گرفته شود و نباید خانواده را قربانی دستیابی به بالاترین مقام سیاسی کرد.

ونس همچنین گفت تصور نمی کند معاونت ریاست جمهوری به او حقی برای نامزدی بدهد و معتقد است نامزدی در انتخابات باید بر اساس شرایط کشور و توانایی فرد برای خدمت صورت گیرد.