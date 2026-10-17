رسوایی در سرویس اطلاعات خارجی آلمان و ارتباطش با موساد

جوان آنلاین: گزارش وبگاه The Cradle از وجود روابط و منافع مشترک در حوزه مشاوره میان اگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND) و دنی یاتوم، مدیر سابق موساد رژیم صهیونیستی پرده برداشت. این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقاتی علیه هانینگ در جریان است. وی با اتهاماتی نظیر دسترسی غیرمجاز به اسناد فوق ‌سری و جاسوسی به نفع یک طرف خارجی روبه‌روست.

بر اساس این گزارش، دادستان‌ آلمان هانینگ را متهم کرده به اینکه از طریق یکی از کارکنان پیشین سرویس اطلاعات خارجی حدود ۲۰۰۰ سند طبقه‌بندی‌ شده را به دست آورده و از آن‌ها برای اهدافی نامشخص استفاده کرده است. علاوه بر این، ایمیل‌های فاش‌ شده‌ای که به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردند، نشان می‌دهند که هانینگ پیشنهاد داده بود در ازای دریافت مبالغی پول به طرف‌های مرتبط با یاتوم اطلاعات و گزارش‌های سیاسی ارائه دهد. این همکاری همچنین شامل فعالیت‌هایی در زمینه مشاوره سیاسی و امنیت سایبری بوده است.

این گزارش پرونده را از چندین بعد کلیدی بررسی کرده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

اتهامات مربوط به سوءاستفاده از نفوذ

مکاتبات فاش‌ شده نشان می‌دهد که هانینگ خدمات مشاوره‌ای و گزارش‌هایی در مورد چهره‌های سیاسی و مقامات عالی ‌رتبه آلمان ارائه داده است. این پیام‌ها همچنین نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۱ یاتوم از هانینگ درخواست کرده بود که به نمایندگی از یک شرکت متخصص در کمپین‌های سیاسی ملاقات‌هایی را با نامزدهای برجسته در انتخابات فدرال آلمان تسهیل کند. این گزارش نشان داد که این حوادث نشان ‌دهنده همپوشانی بین شبکه‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های تجاری است. اگرچه هیچ مدرک قضایی در دسترس عموم وجود ندارد که تأیید کند اسناد فاش ‌شده آلمانی به اسرائیل منتقل شده‌اند.

بعد اروپایی و بازار فناوری نظارتی

این گزارش با اشاره به رسوایی‌های جاسوسی که جنجال‌های بسیاری را در اروپا برانگیخته‌اند از جمله استفاده از سامانه جاسوسی پگاسوس رژیم صهیونیستی در لهستان و اسپانیا و سامانه پردیتور در یونان، این پرونده را به بازار در حال گسترش نرم‌افزارهای نظارتی و ابزارهای سایبری مرتبط می‌داند؛ حوزه‌ای که اغلب با افسران سابق اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ارتباط است.

پیامدها برای چارچوب نظارت امنیتی

این گزارش نتیجه گرفت که دستگیری یک مقام سابق آن هم در سطح رئیس یک سرویس اطلاعاتی خارجی تحولی جدی در اروپا محسوب می‌شود. این اتفاق ممکن است به سخت‌تر شدن چارچوب‌های قانونی و مقرراتی حاکم بر تجارت بدافزارهای جاسوسی و همچنین اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر مقامات امنیتی سابق منجر شود؛ افرادی که از ارتباطات و شبکه‌های رسمی پیشین خود برای پیشبرد منافع یا فعالیت‌های شخصی سوءاستفاده می‌کنند.