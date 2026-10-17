وزیر بهداشت، با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت زنان در تمام مراحل زندگی، سلامت بانوان را مسئولیتی مشترک و پیش‌شرط پویایی جامعه و آینده‌ای سالم‌تر دانست.

جوان آنلاین: در پیام محمدرضا ظفرقندی، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران (۲۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵) با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا»، آمده است: سلامت بانوان، یکی از اولویت‌های مهم نظام سلامت و سرمایه‌ای راهبردی برای سلامت خانواده، پویایی جامعه و آینده نسل‌ها است.

به گزارش مهر، سلامت بانوان، مسئولیت مشترک اجتماعی و فراتر از نظام سلامت بوده و تحقق آن، مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خانواده‌ها و مسئولیت‌پذیری محیط‌های کاری است.

جامعه‌ای که برای سلامت زنان خود برنامه‌ریزی می‌کند، در حقیقت برای فردایی سالم‌تر، توانمندتر و امیدبخش‌تر سرمایه‌گذاری کرده است.

هفته ملی سلامت بانوان ایران (۲۴ تا ۳۰ مهرماه)، فرصتی برای برجسته‌سازی جایگاه سلامت زنان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های ملی و تأکید بر این واقعیت است که سلامت، پیش‌شرط مشارکت مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی جامع به سلامت بانوان هستیم؛ نگاهی که از پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها فراتر می‌رود و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان را در تمام مراحل زندگی، از جوانی و سال‌های باروری تا میانسالی و سالمندی، مورد توجه قرار می‌دهد.

در این هفته، از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان‌ها و نهادهای همکار انتظار می‌رود با اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی و اطلاع‌رسانی، تسهیل دسترسی بانوان به مراقبت‌های پیشگیرانه و شناسایی موانع برخورداری از خدمات سلامت، زمینه تبدیل آگاهی به اقدام را فراهم کنند.

همچنین از همه بانوان دعوت می‌کنم با توجه به نیازهای سلامت خود، مراقبت‌های توصیه‌شده متناسب با سن و شرایط فردی را جدی بگیرند و برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها اقدام کنند و سلامت جسم و روان خود را در اولویت قرار دهند.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران، از تلاش‌های تمامی فعالان نظام سلامت و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در این مسیر تشکر و قدردانی می‌کنم.