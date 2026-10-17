رویارویی با رژیم صهیونیستی نبردی تمدنی، فرهنگی و تاریخی است

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گفت: آنچه در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد (آزای جنوب لبنان) برای دشمن غیرقابل قبول بود و آنها نمی‌توانستند آن را بپذیرند؛ بنابراین این رویارویی صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه نبردی تمدنی، فرهنگی و تاریخی است.

جوان آنلاین: «علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان گفت: مردم و فرزندان ما مسئولیت‌های خود را رها نکردند. بلکه بهای سنگینی را با شهادت پرداختند و بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌های خود را از دست دادند. دشمنان شما، دشمنان مقاومت و دشمنان این جامعه، اکنون بر تحریف آنچه مقاومت انجام داده است تمرکز کرده‌اند و سعی دارند مردم را متقاعد کنند که در این رویارویی اشتباه کرده‌اند، این نبرد غیرقابل توجیه بوده و عقب‌نشینی و تسلیم امکان‌پذیر بوده است.

به گزارش ایرنا، الخطیب تاکید کرد: آنها بر تسلیم تمرکز دارند، نه بر رویارویی؛ این ضد تبلیغات با هدف متقاعد کردن ما صورت می‌گیرد که آنچه اتفاق افتاده، شکستی برای مردم ما و برای همه ما بوده است، و این ایده را تقویت می‌کند که ما شکست خورده‌ایم. ممکن است آنچه اتفاق افتاده را یک عقب‌گرد یا لغزش بنامیم، اما این پایان راه نیست.

او تصریح کرد: من قبلاً گفتم که این نبرد، در واقع، نتیجه فرآیندی بود که قبل از آن آغاز شد، زمانی که غرب به نمایندگان و ایادی خود تکیه کرد تا به عنوان جایگزین دشمن اصلی، که توسط ایالات متحده و غرب حمایت می‌شد، عمل کنند. آنها جنگ فرهنگی علیه ما به راه انداختند، دین و اسلام ما را هدف قرار دادند، برای تحریف چهره آن تلاش کردند و سعی کردند بر فرزندان و نسل‌های آینده ما تأثیر بگذارند و آنها را از نظر فرهنگی به دشمنی با ما تبدیل کنند.

وی افزود: آنها تا حدودی در این امر موفق شدند، اما پس از ظهور مقاومت، نتوانستند به هدف نهایی خود دست یابند. پیش از مقاومت نظامی، مقاومت فرهنگی توسط مردم، خانواده‌ها و علمای ما در برابر غرب‌گرایی و تلاش‌ها برای بیگانه‌سازی فرزندانمان وجود داشت. آنها در نبردهای مختلفی که ما انجام دادیم و در مواجهه با جنگ فرهنگی سختی که متحمل شدیم، استقامت کردند.

الخطیب گفت: ما در خط مقدم کسانی بودیم که با این دشمن مقابله می‌کردند و پس از سقوط جایگزین، دشمن اصلی ظهور کرد. هنگامی که جایگزین شکست خورد، آمریکا و غرب، به همراه برخی از کشورهای عربی، برای دستیابی به آنچه جایگزین نتوانسته بود به آن دست یابد، وارد این رویارویی شدند. اما آنچه اتفاق افتاد، تلاشی برای کاهش پیامدهای شکست‌های قبلی دشمن، به ویژه شکست‌های سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ بود، زمانی که دشمن و متحدانش پس از درک اینکه نمی‌توانند به اهداف خود برسند و شکست نهایی را به ما تحمیل کنند، شکست‌های چشمگیری متحمل شدند.

او بیان کرد: آنها از اینکه پس از همه اتفاقاتی که افتاده بود، توانستیم دشمن اسرائیلی را از لبنان بیرون کنیم، شگفت‌زده شدند، چیزی که دولت‌ها و رژیم‌های عربی در نبردهای متعدد نتوانسته بودند به آن دست یابند. آن رژیم‌ها نتوانستند حتی یک پیروزی به دست آورند؛ در عوض، متحمل یک رشته شکست‌های پی در پی و متوالی شدند. آنچه جبل عامل، و به ویژه جوانان و مردم ما در این مناطق، در (۲۵ مه) سال ۲۰۰۰ با بیرون راندن دشمن اسرائیلی بدون توافق یا تسلیم به دست آوردند، دستاورد بزرگی است. آنچه جنوب در این زمینه به دست آورد، چیزی است که همه کشورهای عربی به طور کلی نتوانستند به آن دست یابند.

پیروزی خود را محقق شده می‌دانیم/ دشمن با حمایت گسترده جهانی در تسلیم کردن ما ناکام ماند

او گفت: آنچه در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد برای دشمن غیرقابل قبول بود و آنها نمی‌توانستند آن را بپذیرند. بنابراین، این رویارویی صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه نبردی تمدنی، فرهنگی و تاریخی است. آنچه اتفاق افتاده صرفاً مرحله‌ای از این درگیری است که از نظر ما تنها با پیروزی یک طرف بر طرف دیگر پایان می‌یابد. یا ما می‌مانیم یا آنها. ما باور نداریم که آنها بتوانند وجود ما را بپذیرند، همانطور که ما نمی‌توانیم آنها را بپذیریم و با آنها همزیستی کنیم، با توجه به ویرانی و کشتاری که در جنوب لبنان رخ داد و فجایعی که در فلسطین شاهد آن بودیم.

الخطیب همچنین خطاب به حامیان مقاومت گفت: ما پیروزی خود را با خنثی کردن اهداف دشمن محقق شده می‌دانیم. هدف آنها این است که شما تسلیم شوید و آمادگی خود را برای پذیرش هر آنچه که آنها دیکته می‌کنند اعلام کنید. اما ما برافراشتن پرچم تحقیر و تسلیم شدن در برابر این دشمن را بر نمی‌تابیم.

او افزود: دشمن از حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و فناوری جهانی برخوردار است اما در تسلیم کردن ما ناکام ماند. آنها در دستیابی به هدف خود که مطیع کردن روانی ما و وادار کردن ما به تسلیم بود، شکست خوردند. این مسائل قابل تغییر هستند، اما آنچه ثابت می‌ماند این است که عزت متعلق به خدا، پیامبر او و مؤمنان است.

او در پایان تاکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن به هدف خود برسد و نباید در دام این باور بیفتیم که شکست خورده‌ایم زیرا این شکست واقعی است. پیروزی در پایداری، ایمان به خدا و اطمینان به این است که او با ماست، با مظلومان و حق‌طلبان است.