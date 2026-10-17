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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲
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اعمال قانون ۶۷هزار نقص فنی روشنایی در شب

ق رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از اعمال قانون بیش از ۶۷ هزار فقره تخلف نقص فنی موثر در سامانه روشنایی خودرو در شب و ثبت بیش از ۱۲ هزار فقره تخلف استفاده از چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده یا زنون از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت خبر داد و تأکید کرد: بیش از ۵۰ درصد تصادفات منجر به فوت در شب هنگام رخ می‌دهد و موضوع نور و چراغ‌های خیره‌کننده یکی از دلایل اصلی بروز حادثه است.

جوان آنلاین: سرهنگ علی اصغر شریفی روز شنبه اظهار کرد: هر آنچه خارج از استاندارد روی وسیله نقلیه نصب شود تخلف محسوب می شود و در قانون برای آن مجازات ( جریمه) در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به جدول جرائم راهنمایی و رانندگی که یک بخش آن بطور تخصصی به چراغ‌ها اختصاص دارد، اظهار داشت: نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب، علاوه بر جریمه ۳۰۰ هزار تومانی، نمره منفی نیز به همراه دارد؛ به‌طوری‌که برای وسیله نقلیه شخصی ۳ نمره منفی و برای وسیله نقلیه سنگین یا عمومی ۶ نمره منفی در نظر گرفته می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: استفاده از نورافکن یا چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده (چراغ‌های الوان) و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه، ۱۵۰ هزار تومان جریمه دارد. اگر خودرویی دستکاری شود و چراغ‌های قرمز در جلو قرار گیرد، جزو تخلفات است و حتماً چراغ‌های عقب باید با روکش یا تلق قرمز و چراغ‌های جلو نور سفید یا زرد داشته باشند.

سرهنگ شریفی در ادامه به سایر تخلفات مرتبط با سامانه روشنایی اشاره کرد و گفت: روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت، ۱۲۰ هزار تومان؛ نداشتن یا نقص چراغ‌های جلو، عقب، ترمز یا راهنما و یا تغییر رنگ چراغ‌ها، ۹۰ هزار تومان؛ حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود، ۹۰ هزار تومان؛ عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسایل نقلیه در مواقع لزوم، ۶۰ هزار تومان؛ پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود، ۱۰۰ هزار تومان و خاموش بودن چراغ‌های داخل وسیله نقلیه عمومی، ۶۰ هزار تومان جریمه دارد.

وی در خصوص دلایل ابطال معاینه فنی نیز تصریح کرد: موضوع چراغ‌های وسایل نقلیه بسیار مهم است و در جدول جرائم به آن اشاره شده؛ علاوه بر آن، رانندگانی که وسیله نقلیه آن‌ها معاینه فنی دارد، اگر چراغ وسیله نقلیه دچار نقص یا مشکل باشد و همچنین چراغ‌های زنون داشته باشند، معاینه فنی‌شان در محل باطل می‌شود. نقص در سیستم روشنایی و استفاده از چراغ‌های زنون از دلایل اصلی ابطال معاینه فنی است.

سرهنگ شریفی با هشدار درباره پیامدهای استفاده از نور خیره‌کننده خاطرنشان کرد: استفاده از نور خیره‌کننده باعث می‌شود عکس‌العمل رانندگان خودروهای دیگر و عابران پیاده در مواقع خطر به شدت کاهش یابد و نقص در سامانه روشنایی خودرو تهدیدی جدی برای ایمنی تردد است.

وی مصادیق نقص در سامانه روشنایی خودرو را برشمرد و گفت: استفاده از لامپ‌های زنون، غیراستاندارد یا نامتناسب بودن چراغ خودرو، تغییر غیرمجاز رنگ چراغ‌ها و استفاده از رنگ‌های غیرمتعارف، تنظیم نبودن ارتفاع و زاویه تابش نور چراغ‌ها، شدت نور نامناسب و خیره‌کنندگی برای رانندگان مقابل و نقص در چراغ‌های ترمز، راهنما و چراغ‌های عقب از جمله این موارد است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره به آمار اعمال قانون اظهار داشت: بیش از ۱۲ هزار فقره تخلف استفاده از نورافکن یا چراغ‌های دارای نور خیره‌کننده (چراغ‌های الوان) اضافی یا داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه و بیش از ۶۷ هزار فقره تخلف نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت اعمال قانون شده است که این تخلفات علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد.

بر اساس قانون، اگر راننده‌ای در مرحله اول ۳۰ نمره منفی کسب کند، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط می‌شود؛ در مرحله دوم، ۲۵ نمره منفی سبب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه می‌شود و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده تنها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه، می‌تواند مجدداً اقدام به دریافت گواهینامه کند. همچنین وسایل نقلیه دارای نقص در سیستم روشنایی یا استفاده از چراغ‌های زنون یا خیره‌کننده، هنگام ابطال معاینه فنی در محل، مهلت داده می‌شود تا نقص و ایراد را برطرف کنند و پس از رفع نقص دوباره بتوانند برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند. 

برچسب ها: روشنایی ، سیستم روشنایی ، راهور
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