جوان آنلاین: به نظر می رسد حواشی و جنجال سازی وینیسیوس در رئال مادرید تمامی ندارد. این ستاره برزیلی در فصل جاری و با آمدن ژوزه مورینیو به شدت افت کرده و به یکی از ضعیف ترین بازیکنان رئال مادرید تبدیل شده است.

در کنار افت بدنی و کیفی محسوس این بازیکن حواشی او در بیرون از زمین فوتبال هم ادامه دارد و این باعث شده تا انتقادهای زیادی از او شود.

جدیدترین حاشیه بازی این بازیکن برزیلی مهمانی جنجالی است که او تا پاسی از صبح برگزار کرد و نکته عجیب و مهم تر اینکه سه بازیکن دیگر رئال مادرید هم در این مهمانی حضور داشته‌اند تا مورینیو هم به خاطر کنترل نکردن بازیکنان تیمش زیر فشار قرار گیرد.

بر اساس گزارشی که لئو دیاس، خبرنگار برزیلی منتشر کرده است جود بلینگام، ادواردو کاماوینگا و دین هاوسن، مدافع اسپانیایی رئال مادرید، از حاضران شب نشینی جنجالی وینیسیوس بودند. گفته می‌شود این دورهمی تا ساعات اولیه صبح جمعه ادامه داشته است.

انتشار این جزئیات در شرایطی صورت می‌گیرد که رابطه وینیسیوس جونیور با ویرجینیا فونسکا، چهره سرشناس برزیلی، به پایان رسیده است؛ اتفاقی که بار دیگر زندگی شخصی ستاره رئال مادرید را در کانون توجه رسانه‌ها قرار داد.

رئال مادرید فصل خوبی را با هدایت مورینیو تجربه نمی کند و اختلاف ۶ امتیازی با بارسلونا باعث شده این سرمربی پرتغالی و ستاره های سرشناس تیم از جمله وینیسیوس و ام‌باپه به شدت تحت فشار قرار بگیرند.

با توجه به عملکرد ضعیف وینیسیوس و ادامه حواشی زیاد او به احتمال خیلی زیاد، او جایگاه خود را در ترکیب اصلی از دست می‌دهد.