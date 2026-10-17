مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که در صورت بروز تهدیداتی از سوی ایالات متحده علیه تاسیسات انرژی کشور، تهران واکنشی به‌موقع و مناسب نشان خواهد داد.

جوان آنلاین: سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در حاشیه رویداد «هفته انرژی روسیه» گفت: البته جنگی که ایالات متحده با نادیده گرفتن هنجارهای بین‌المللی برای خود ایجاد کرده، بر بخش انرژی در سراسر جهان تاثیر گذاشته و در صورت بروز تهدید از سوی آمریکا علیه تاسیسات انرژی ایران، تهران واکنشی مناسب نشان خواهد داد.

به گزارش مهر، وی در گفتگویی با خبرگزاری نووستی ادامه داد: ایران برای مقابله با تهدیدات و آسیب‌هایی که دشمن قصد دارد به کشور وارد کند، اقدامات تلافی‌جویانه به‌موقع، دقیق و مناسبی انجام خواهد داد.