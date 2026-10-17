حمله ترامپ به اوباما: استاد تفرقه بود

رئیس جمهور آمریکا در یک میتینگ انتخاباتی در ایالات جورجیا باراک اوباما و جو بایدن را به باد انتقاد گرفت و آنها را مورد تمسخر قرار داد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک میتینگ انتخاباتی در ایالت جورجیا با انتقاد از باراک اوباما و جو بایدن، رؤسای‌جمهور پیشین این کشور، اوباما را به ایجاد تفرقه در آمریکا متهم کرد و کمک‌های دولت بایدن به اوکراین را زیر سؤال برد.

ترامپ با اشاره به باراک اوباما گفت: «رئیس‌جمهور وحشتناکی بود. من او را فرمانده تفرقه می‌نامم؛ او کشور ما را دچار اختلاف کرد.»

ترامپ با اشاره به وعده باراک اوباما درباره امکان انتخاب پزشک شخصی، گفت: «اوباما گفته بود شما می‌توانید پزشک خودتان را داشته باشید. هیچ‌کس پزشکش را ندیده است. چند نفر اخیراً پزشکشان را دیدند؛ بعد از ۲۰ سال. پزشکشان پیر شده بود و آن‌ها هم پزشکشان را نشناختند. شما نمی‌توانید پزشک خودتان را داشته باشید؛ آن‌ها به شما دروغ گفتند.»

وی همچنین با انتقاد از کمک‌های دولت جو بایدن به اوکراین مدعی شد که بایدن ۳۵۰ میلیارد دلار تجهیزات و پول در اختیار کی‌یف قرار داده است. ترامپ در واکنش به این اقدام گفت: «خوب نیست، خوب نیست، خوب نیست.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود به فرانسه اشاره کرد و با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «می‌دانید، به نظر می‌رسد فرانسه در انقلاب‌کردن خیلی خوب است؛ باورکردنی نیست.»

وی درباره ایران نیز در این سخنرانی مدعی شد، «ما همه کارهایی را که انجام می‌دهند می‌شنویم و همه چیزهایی را که می‌گویند، می‌شنویم. این اطلاعات محرمانه است؛ من همین الان آن را از حالت محرمانه خارج کردم.»

رئیس‌جمهور آمریکا به جنگ علیه ایران نیز اشاره کرد و ادعا کرد «این یک رزمایش نظامی است». جنگی که البته در آن دست کم ۲۱ نظامی آمریکایی کشته شده، بیش از هزار نفر مجروح و میلیاردها دلار از تجهیزات نظامی این کشور از جمله جنگنده های پیشرفته نابود و منهدم شده است.

وی همچنین درباره تنگه هرمز، ایده تغییر نام آن به «تنگه ترامپ» را مطرح کرد و گفت: «کشورهای عربی چه احساسی خواهند داشت اگر نام آن را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ ما به‌راحتی می‌توانیم این کار را انجام دهیم.»