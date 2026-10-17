کد خبر: 1385142
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
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زاکانی: تهران به الگوی تحول شهری تبدیل می‌شود

زاکانی شهردار تهران با تأکید بر توسعه علم و فناوری گفت: مدیریت شهری به دنبال حل مسائل پایتخت با فناوری‌های نوین و تبدیل تهران به الگویی برای پیشرفت کشور است.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای رفع مشکلات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اظهار کرد: باید با استفاده از علم و فناوری، ضمن حل مسائل موجود، ظرفیت‌های جدیدی برای پیشرفت و ایجاد شرایط مناسب‌تر زندگی در شهر فراهم کنیم و در مسیر ساخت ایران قوی گام برداریم.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه توانمندسازی مدیریت شهری بدون بهره‌گیری از فناوری امکان‌پذیر نیست، افزود: فناوری این امکان را فراهم می‌کند که مسیرهای طولانی توسعه را کوتاه‌تر کنیم و با سرعت بیشتری به اهداف خود برسیم. همچنین باید مسائل متنوع شهر را بر مدار دانش، فناوری و نوآوری حل کنیم و ظرفیت‌های موجود را در خدمت تحول و تغییر قرار دهیم.

شهردار تهران، ایجاد هویتی مبتنی بر دانش و فناوری را یکی از اهداف مهم مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: تهران از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است و یکی از هویت‌های ممتاز این شهر می‌تواند هویت دانش، فناوری و نوآوری باشد. پایتخت از ظرفیت گسترده دانشجویی و نیروی انسانی برخوردار است و باید این توانمندی‌ها را به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه شهری به کار بگیریم.

زاکانی با تأکید بر ضرورت تبدیل تهران به الگویی برای سایر شهرهای کشور ادامه داد: باید زمینه تعامل و ارتباط مؤثر با ظرفیت‌های علمی و فناورانه در سطح کشور فراهم شود تا تهران بتواند از توانمندی‌های سایر مجموعه‌ها بهره‌مند شود و در مقابل، خدمات و ظرفیت‌های خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهد. این تعامل دوسویه می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و پیشرفت در سطح ملی باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های نوآوری در پایتخت گفت: در این مسیر، اقداماتی از جمله تأسیس سازمان مربوطه، پیگیری مجوزهای پارک علم و فناوری و توسعه نواحی نوآوری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ظرفیت‌هایی مانند پارک ولایت و مجموعه‌های اقماری وابسته به آن می‌توانند در گسترش فعالیت‌های فناورانه و شکل‌گیری شبکه‌ای از مراکز نوآوری نقش‌آفرینی کنند.

شهردار تهران، علم را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: علم و فناوری از عوامل مهم برتری و اقتدار ملی هستند و باید ظرفیت‌های تهران را در خدمت تقویت این مؤلفه‌ها و پیشبرد اهداف ایران قوی و ایران اسلامی قرار دهیم.

زاکانی با ابراز خرسندی از گسترش همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز افزایش چشمگیر همکاری‌های مشترک شود و افزود: همکاری‌های گذشته می‌تواند با امضای این تفاهم‌نامه توسعه پیدا کند و پیام‌آور آغاز تحولی بزرگ در تهران باشد.

وی در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز مدیریت شهری، تبدیل تهران به شهری هوشمند و فراتر از یک شهر خلاق است؛ شهری که بتواند از ظرفیت‌های درونی خود به بهترین شکل استفاده کند، از توانمندی‌های پیرامونی بهره ببرد و هم‌زمان با تعامل و همکاری، به توسعه و پیشرفت سایر بخش‌های کشور نیز کمک کند.

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، شهرداری تهران ، سند تحول ، شهر تهران
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