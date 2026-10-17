گسترش اقدامات محدودکننده علیه رژیم صهیونیستی؛ ثبت ۱۲۱ اقدام در ۶۲ کشور

پایگاه داده‌ای که مؤسسه موسوم به «سیاست‌های مردم یهود» راه‌اندازی کرده است، از ثبت ۱۲۱ اقدام محدودکننده علیه رژیم صهیونیستی در ۶۲ کشور جهان حکایت دارد؛ اقداماتی در حوزه‌های مالی، امنیتی، تجاری، دیپلماتیک و حقوقی که انباشت تدریجی آنها می‌تواند در آینده فشارهای گسترده‌تری بر این رژیم وارد کند.

جوان آنلاین: مؤسسه سیاست‌های مردم یهود (JPPI) پایگاه داده‌ای را برای ثبت تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده اعمال‌شده علیه رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان راه‌اندازی کرده است. بر اساس داده‌های این مؤسسه، در مجموع ۱۲۱ اقدام در ۶۲ کشور ثبت شده که ۹۳ مورد آن در حال اجرا، ۱۹ مورد مربوط به گذشته و ۹ مورد نیز پیشنهادی یا در مرحله برنامه‌ریزی است.

به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در صحت این داده‌ها تردید کرده است؛ با این حال، منابع سیاسی هشدار داده‌اند که نبود تحریم‌های اساسی علیه این رژیم در شرایط کنونی، به معنای تداوم قطعی این وضعیت در آینده نیست.

داده‌های پایگاه مذکور نشان می‌دهد فشارهای اعمال‌شده علیه رژیم صهیونیستی به یک حوزه محدود نمی‌شود. بخش مالی با ۴۰ اقدام، بزرگ‌ترین دسته از اقدامات ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد که حدود یک‌سوم کل موارد است. پس از آن، حوزه‌های امنیت و دفاع و همچنین تجارت، هر کدام با ۲۴ اقدام قرار دارند. علاوه بر این، ۱۴ اقدام در حوزه دیپلماتیک و ۱۲ اقدام در زمینه حقوقی ثبت شده است.

«شوکی فریدمن» مدیرکل مؤسسه سیاست‌های مردم یهود، هشدار داده است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه وزیران و افراد صهیونیست یا محصولات شهرک‌ها ممکن است از محدوده تعیین‌شده فراتر برود و بانک‌ها، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری را نیز دربربگیرد.

به گفته وی، خطر اصلی در انباشت این اقدامات و تبدیل شدن آنها به فشاری گسترده بر ساختارهای اقتصادی و امنیتی مورد اتکای رژیم صهیونیستی نهفته است.

بر اساس این پایگاه داده، اسپانیا با ثبت ۱۰ اقدام در صدر کشورها قرار دارد. پس از آن، آمریکا با هشت اقدام و انگلیس با هفت اقدام قرار گرفته‌اند. بلژیک و ترکیه نیز هر کدام پنج اقدام ثبت کرده‌اند.

به نوشته روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، شمار اقدامات به‌تنهایی شاخص دقیقی برای سنجش شدت یا میزان تأثیرگذاری آنها نیست؛ زیرا ممکن است یک اقدام، از چند اقدام دیگر اثرگذارتر باشد. از این رو، هدف اصلی نقشه منتشر شده از محدوده کشورهای اقدام‌کننده علیه اسرائیل، نشان دادن گستره پدیده و پراکندگی جغرافیایی آن است.

این پایگاه علاوه بر کشورهای اروپایی که بخش قابل‌توجهی از اقدامات در آنها متمرکز است، مواردی را از آمریکای شمالی و لاتین، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه نیز ثبت کرده است.

تردید وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درباره شدت اقدامات

منابع سیاسی رژیم صهیونیستی این نقشه را اغراق‌آمیز توصیف کرده‌اند؛ زیرا به ادعای آنها، برخی محدودیت‌های اروپایی در سطح دولت‌ها محاسبه شده‌اند، در حالی که هدف اصلی آنها افراد بوده است. این منابع مدعی شده‌اند که رژیم صهیونیستی تاکنون با تحریم‌های اساسی مواجه نشده است.

به گفته این منابع، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی تلاش‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های احتمالی اروپا، به‌ویژه آسیب دیدن توافق تجاری با اتحادیه اروپا، انجام داده است. آنها هشدار داده‌اند که در صورت اعمال چنین تحریم‌هایی، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در انتظار این رژیم خواهد بود.

این منابع همچنین اذعان کرده‌اند که وضعیت کنونی ممکن است در آینده تغییر کند و نمی‌توان با اطمینان گفت شرایط فعلی همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته آنها، اگر روند کنونی تداوم پیدا کند، احتمال تغییر وضعیت در گذر زمان وجود دارد.

ناخرسندی کشورهای اروپایی از روند مذاکرات در بروکسل

به گفته این منابع، هلند، اسپانیا و ایرلند از ناتوانی خود در دستیابی به نتیجه مورد نظر در بروکسل ناامید شده‌اند. آنها گفته‌اند وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی در نشست اخیر خود از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ابراز نارضایتی کرده‌اند و به همین دلیل، برخی کشورها در نبود گزینه‌های دیگر به مسیرهای جداگانه، از جمله اعمال تحریم‌های هلند، روی آورده‌اند.

این منابع همچنین اعلام کرده‌اند که رژیم صهیونیستی توانسته است از برخی اقدامات منفی در اسلوونی و کلمبیا جلوگیری کند و در عین حال، بخش اصلی توافق تجاری را حفظ کند. آنها این تلاش‌ها را دشوار و فرسایشی توصیف کرده و گفته‌اند که مشخص نیست کدام اقدامات خنثی‌شده‌اند.

با این حال، منابع یادشده تاکید کرده‌اند که اقدامات اسپانیا، ایرلند و انگلیس در زمینه تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین مثبت نیست و یکی از پیامدهای جانبی آن، گسترش دامنه این محدودیت‌ها به فراتر از مرزهای تعیین‌شده است.