کد خبر: 1385133
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

توطئه جدید اشغالگران علیه فلسطینیان در کرانه باختری

ف یکی از تحلیلگران فلسطینی با اشاره به طرح‌های شوم اشغالگران برای کرانه باختری گفت: اشغالگران طرح جامعی را در راستای مجبور کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشان از طریق اقدامات اقتصادی و جغرافیایی پیچیده و خفه‌کننده به‌پیش می‌برند.

جوان آنلاین: «عدنان الصباح» تحلیلگر فلسطینی گفت: «کوچ اجباری» هدف نهایی و اساسی مقام های رژیم اشغالگر اسرائیل است. اشغالگران با تحمیل یک واقعیت پیچیده و خفه‌کننده اقتصادی و جغرافیایی، طرحی جامع را جهت مجبور کردن فلسطینی‌ها به ترک سرزمین مادری خود دنبال می‌کنند.

الصباح تاکید کرد: طرح کوچ اجباری بر دو رکن اصلی استوار است؛ اولین رکن، فشار اقتصادی و تنگ‌تر کردن حلقه معیشت آنها است، در حالی که رکن دوم شامل ایجاد تغییرات جغرافیایی اساسی در کرانه باختری اشغالی برای تکه‌تکه کردن آن و جداسازی کامل آن از محیط عربی و فلسطینی اطرافش است.

وی در ادامه گفت: آنچه در شهرها و روستاهای واقع در تپه‌های شرقی کرانه باختری اشغالی مقابل رود اردن، اتفاق می‌افتد، بخشی از یک طرح گسترده است. پس از عملیات پاکسازی قومی تقریباً کامل در دره اردن، اشغالگران به دنبال تبدیل این تپه‌ها به یک دیوار شهرک‌سازی هستند که کرانه باختری را از ارتباط آن با رودخانه اردن جدا کرده و آن را کاملاً از مناطق داخلی عربی جدا می‌کند.

وی افزود: طرح انزوا همزمان با اقدامات مشابه در جبهه غربی مجاور خط سبز (سرزمین‌های اشغالی فلسطین)، از طریق ساخت دیوار شهرک‌سازی دیگری، صورت می‌گیرد. بنابراین، اشغالگران حضور فلسطینیان در کرانه باختری را به یک مستطیل باریک و تکه‌تکه که از الخلیل در جنوب تا جنین در شمال امتداد دارد، محدود می‌کنند.

این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد: این تکه‌تکه شدن، جغرافیای فلسطین را از هم جدا و آن را به سه بلوک اصلی (شمال، مرکز و جنوب) تقسیم می‌کند که توسط ایست بازرسی «حواره-زعتره»، ایست بازرسی «الکونتینز» و مجموعه‌ای از شهرک‌ها از هم جدا شده‌اند. این امر باعث فلج شدن کامل زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود و از ایجاد یک سیستم سیاسی، دولتی یا نهادی یکپارچه جلوگیری می‌کند و در نهایت به مجبور کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشان می انجامد.

الصباح با وجود جدی بودن طرح اشغالگران، بیان کرد: می‌توان این طرحها را از طریق اتخاذ روش‌های نوآورانه مقاومت و چارچوب‌های ملی یکپارچه خنثی کرد.

در این زمینه، الصباح خواستار تدوین یک برنامه و راهبرد ملی واحد شد که با تشکیل یک کمیته رهبری و اقدام واحد از طریق گفتگوی ملی جامع مورد توافق همه جناح‌ها آغاز می‌شود و به یک پروژه ملی منجر می‌شود که از حضور فلسطینی‌ها محافظت می‌کند و مقاومت آنها را در مقابله با برنامه‌های پاکسازی و آوارگی تقویت می‌کند.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد لفاظی‌های صرف و اظهار محکومیت و انکار کاری از پیش نمی برد ، باید همبستگی عملی داشت، این همبستگی عملی باید با هدف گشودن افق‌های وسیع برای تبلیغ و بازاریابی محصولات فلسطینی در سطح جهانی، و همزمان فعال کردن تحریم جامع و پایدار محصولات اسرائیلی باشد.

او همچنین خواستار تشدید تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک با استفاده از نهادهای قضایی و پارلمانی و نهادهای بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات اشغالگران و حمایت از حقوق ملی مردم فلسطین شد.

الصباح همچنین بر اهمیت مبارزه فراگیر در نوار غزه، کرانه باختری، قدس اشغالی و اماکن مقدس آن و با رسیدگی به مشکلات آوارگان در اردوگاه‌هایی مانند جنین، طولکرم و نور شمس تاکید و اعلام کرد: این مبارزه‌ی یکپارچه باید ماهرانه و مؤثر تحت لوای یک پروژه‌ی ملی واحد انجام شود.

برچسب ها: فلسطینیان ، جنگ غزه ، کرانه باختری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

کانتینر پَر!

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار