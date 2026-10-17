توطئه جدید اشغالگران علیه فلسطینیان در کرانه باختری

یکی از تحلیلگران فلسطینی با اشاره به طرح‌های شوم اشغالگران برای کرانه باختری گفت: اشغالگران طرح جامعی را در راستای مجبور کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشان از طریق اقدامات اقتصادی و جغرافیایی پیچیده و خفه‌کننده به‌پیش می‌برند.

جوان آنلاین: «عدنان الصباح» تحلیلگر فلسطینی گفت: «کوچ اجباری» هدف نهایی و اساسی مقام های رژیم اشغالگر اسرائیل است. اشغالگران با تحمیل یک واقعیت پیچیده و خفه‌کننده اقتصادی و جغرافیایی، طرحی جامع را جهت مجبور کردن فلسطینی‌ها به ترک سرزمین مادری خود دنبال می‌کنند.

الصباح تاکید کرد: طرح کوچ اجباری بر دو رکن اصلی استوار است؛ اولین رکن، فشار اقتصادی و تنگ‌تر کردن حلقه معیشت آنها است، در حالی که رکن دوم شامل ایجاد تغییرات جغرافیایی اساسی در کرانه باختری اشغالی برای تکه‌تکه کردن آن و جداسازی کامل آن از محیط عربی و فلسطینی اطرافش است.

وی در ادامه گفت: آنچه در شهرها و روستاهای واقع در تپه‌های شرقی کرانه باختری اشغالی مقابل رود اردن، اتفاق می‌افتد، بخشی از یک طرح گسترده است. پس از عملیات پاکسازی قومی تقریباً کامل در دره اردن، اشغالگران به دنبال تبدیل این تپه‌ها به یک دیوار شهرک‌سازی هستند که کرانه باختری را از ارتباط آن با رودخانه اردن جدا کرده و آن را کاملاً از مناطق داخلی عربی جدا می‌کند.

وی افزود: طرح انزوا همزمان با اقدامات مشابه در جبهه غربی مجاور خط سبز (سرزمین‌های اشغالی فلسطین)، از طریق ساخت دیوار شهرک‌سازی دیگری، صورت می‌گیرد. بنابراین، اشغالگران حضور فلسطینیان در کرانه باختری را به یک مستطیل باریک و تکه‌تکه که از الخلیل در جنوب تا جنین در شمال امتداد دارد، محدود می‌کنند.

این تحلیلگر سیاسی تأکید کرد: این تکه‌تکه شدن، جغرافیای فلسطین را از هم جدا و آن را به سه بلوک اصلی (شمال، مرکز و جنوب) تقسیم می‌کند که توسط ایست بازرسی «حواره-زعتره»، ایست بازرسی «الکونتینز» و مجموعه‌ای از شهرک‌ها از هم جدا شده‌اند. این امر باعث فلج شدن کامل زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود و از ایجاد یک سیستم سیاسی، دولتی یا نهادی یکپارچه جلوگیری می‌کند و در نهایت به مجبور کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشان می انجامد.

الصباح با وجود جدی بودن طرح اشغالگران، بیان کرد: می‌توان این طرحها را از طریق اتخاذ روش‌های نوآورانه مقاومت و چارچوب‌های ملی یکپارچه خنثی کرد.

در این زمینه، الصباح خواستار تدوین یک برنامه و راهبرد ملی واحد شد که با تشکیل یک کمیته رهبری و اقدام واحد از طریق گفتگوی ملی جامع مورد توافق همه جناح‌ها آغاز می‌شود و به یک پروژه ملی منجر می‌شود که از حضور فلسطینی‌ها محافظت می‌کند و مقاومت آنها را در مقابله با برنامه‌های پاکسازی و آوارگی تقویت می‌کند.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد لفاظی‌های صرف و اظهار محکومیت و انکار کاری از پیش نمی برد ، باید همبستگی عملی داشت، این همبستگی عملی باید با هدف گشودن افق‌های وسیع برای تبلیغ و بازاریابی محصولات فلسطینی در سطح جهانی، و همزمان فعال کردن تحریم جامع و پایدار محصولات اسرائیلی باشد.

او همچنین خواستار تشدید تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک با استفاده از نهادهای قضایی و پارلمانی و نهادهای بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات اشغالگران و حمایت از حقوق ملی مردم فلسطین شد.

الصباح همچنین بر اهمیت مبارزه فراگیر در نوار غزه، کرانه باختری، قدس اشغالی و اماکن مقدس آن و با رسیدگی به مشکلات آوارگان در اردوگاه‌هایی مانند جنین، طولکرم و نور شمس تاکید و اعلام کرد: این مبارزه‌ی یکپارچه باید ماهرانه و مؤثر تحت لوای یک پروژه‌ی ملی واحد انجام شود.