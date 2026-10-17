چهار فلسطینی در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیدند و بیش از ۳۰ حمله به کشاورزان فلسطینی در کرانه باختری که مشغول چیدن محصول زیتون‌ بودند انجام شد که طی آن دست‌کم ۱۹ نفر مجروح و شماری نیز بازداشت شدند.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی «وفا» به نقل از منابع پزشکی در غزه اعلام کرد که یک زن در منطقه المواصی خان یونس در جنوب غزه به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به شهادت رسید.

همچنین در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به تجمع میدانی مردم در محله النصر در غرب شهر غزه، یک شهروند فلسطینی به شهادت رسید و چند تن دیگر زخمی شدند.

یک شهروند فلسطینی نیز بر اثر حمله پهپادی در منطقه التوام در شمال نوار غزه به شهادت رسید و یک فلسطینی دیگر بر اثر جراحات وارده در بمباران شب گذشته رژیم اشغالگر در شمال غرب شهر غزه، به فیض شهادت نائل شد.

۳۴ مورد حمله به کشاورزان فلسطینی که مشغول محصول زیتون‌ خود بودند

سازمان «مقابله با دیوارکشی و شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی» ۳۴ مورد حمله از سوی شهرک‌نشینان صهونیست علیه کشاورزان فلسطینی، زمین‌ها و محصولات آنها را ثبت کرده است که ۱۵ مورد آن در استان های رام‌الله و البیره، ۱۳ مورد در نابلس، ۲ مورد در «سلفیت» و ۲ مورد در «جنین» و یک مورد در طولکرم و یک مورد در الخلیل اتفاق افتاده است.

این حملات منجر به مجروح شدن دست‌کم ۱۹ شهروند و همچنین موارد تنگی نفس کودکان، زنان، سالمندان، خبرنگاران و تیم‌های امداد و نجات شد. این حملات شامل حمله به زیتون‌چینان و ضرب و شتم آنان و مجبور کردن آنها به ترک زمین‌ها، بازداشت و دستگیری آنان، سرقت محصول و تجهیزات و آتش زدن خودروها و درختان آنها بوده است.

بر اساس این گزارش، استان‌های رام‌الله و البیره شاهد حملات گسترده‌ شهرک نشنیان صهیونیست بود که روستاها و شهرهای ترمسعیا، ابوفلاح، برقا، دیر جریر، عبوین، و محیط اطراف بیرزیت و برهام و همچنین الطیبه، رمون و کفر نعمه را هدف قرار داد.

در میان مصدومان، روزنامه‌نگاران خارجی از جمله «ایدی لاوینی» عکاس روزنامه آمریکایی و ۲ برادر ۸ و ۱۲ ساله و پدرشان بودند که هنگام برداشت زیتون در برقا مورد حمله شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفتند و زخمی شدند.