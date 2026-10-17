عراقچی وارد بغداد شد؛ ادای احترام به شهیدان سلیمانی و المهندس

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر، به منظور شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، وارد فرودگاه بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت.

پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، ۲۵ و ۲۶ مهر در بغداد برگزار می‌شود. شعار محوری این نشست «گفت‌وگو و همبستگی، دو ستون اساسی برای ترویج صلح و توسعه پایدار» است. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن سخنرانی در اجلاس وزیران، با همتایان خود از کشورهای اسلامی دیدار و رایزنی‌های دو جانبه خواهد داشت.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بدو ورود به بغداد در فرودگاه بین‌المللی این شهر با حضور در محل یادبود فرماندهان شهید مقاومت، سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس، ادای احترام کرد.