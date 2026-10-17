ترامپ بسیاری از تحریم های روسیه را تعلیق می کند

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بسیاری از تحریم‌ها، محدودیت‌ها و عوارض علیه روسیه که قرار بود چند روز دیگر اجرایی شوند را تعلیق می‌کند.

جوان آنلاین: فرمان اجرایی دونالد ترامپ در حالی صادر می‌شود که وی رویکردی متعادل تر در مقابل روسیه در پیش گرفته و به‌طور علنی از ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین انتقاد کرده است و از انتخاب رهبری جدید در اوکراین حمایت کرده است.

بر اساس لایحه تحریم های روسیه که حامی اصلی آن در کنگره لیندزی گراهام سناتور متوفی بود، تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر تمامی کالاهای صادراتی روسیه به آمریکا از جمله نفت خام یا گاز اعمال می شد.

این لایحه همچنین علیه هر کشوری که ۳۰ روز پس از تصویب این قانون آگاهانه اقدام به خرید نفت یا گاز از روسیه کرده باشد، یا در میان پنج کشور اصلی حامی به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها قرار داشته باشد، اقدام می کرد.

ترامپ در اواسط سپتامبر لایحه موسوم به قانون لیندزی او. گراهام برای تحریم روسیه و ایران را امضا کرد.

ترامپ در دستوری که روز جمعه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: من به کنگره اعلام کرده ام که صدور چنین معافیتی در مقطع کنونی، در راستای منافع ملی آمریکا است.

کشورهایی نظیر هند که از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه به شمار می‌رود، در خصوص لایحه تحریم‌های روسیه ابراز نگرانی کرده‌اند.