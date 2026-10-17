کد خبر: 1385126
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

کالیفرنیا در محاصره آتش/صدها نفر تخلیه شدند

کالیفرنیا گسترش سریع آتش‌سوزی‌ سبب شده است که برای بخش‌هایی از «اورنج کانتی» در کالیفرنیا دستور تخلیه صادر شود و مقامات نسبت به خطرناک بودن این آتش سوزی هشدار دهند.

جوان آنلاین: به گفته مقامات اداره آتش نشانی کالیفرنیا، آتش سوزی ظهر جمعه در سن کلمنته شعله ور شد و تاکنون حداقل ۴۵۰ هکتار را سوزانده است.

این مقامات هشدار دادند که وزش باد باعث گسترش سریع و خطرناک آتش سوزی شده است.

مقامات افزودند که آتش سوزی جنگلی چندین ساختمان را تهدید می کند و تاکنون حداقل ۶ خانه آسیب دیده یا ویران شده است.

مقامات گفتند که یک آتش نشان نیز هنگام عملیات مقابله با آتش مجروح شده اند.

سازمان آتش نشانی شهرستان اورنج نیز اعلام کرد: خدمه آتش نشانی به شدت مشغول مبارزه با آتش هستند.

همچنین سازمان آتش نشانی شهرستان اورنج از مردم خواسته از منطقه دوری کنند و دستور تخلیه برای بخش هایی از این شهرستان صادر شده است.

مقامات مدرسه متحد کاپیسترانو نیز اعلام کردند که چندین مدرسه در این منطقه به دلیل آتش سوزی در اوایل روز جمعه تعطیل شدند.

این آتش‌سوزی در شرایط جوی بحرانی در منطقه که شامل وزش بادهای شدید و گرمای زیاد است، رخ داده است.

هشدار وضعیت قرمز برای شهرستان‌های لس‌آنجلس و ونتورا و همچنین دامنه‌های «آنتلوپ ولی» صادر شده است.

برچسب ها: کالیفرنیا ، آتش ، آتش سوزی کالیفرنیا
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