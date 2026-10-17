عارف خطاب به مجید مجیدی: سفیر راستین فرهنگ و عزت ملی بودید

معاون اول رئیس‌جمهور با تبریک کسب جایزه بزرگ سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان برای فیلم «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی، از مواضع او در دفاع از ملت ایران در این رویداد جهانی تجلیل کرد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی سینما در پیامی با تبریک کسب جایزه بزرگ سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان برای فیلم «غذای نیمروز» ساخته مجید مجیدی، از مواضع او در دفاع از ملت ایران در این رویداد جهانی تجلیل کرد و خطاب به این کارگردان نوشت: «شما با طنین‌انداز کردن صدای مظلومیت و ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، فراتر از یک فیلم‌ساز، در قامت یک سفیر راستین فرهنگ و عزت ملی ظاهر شدید.»

در متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

هنرمند ارجمند جناب آقای مجید مجیدی

با سلام و احترام،

موفقیت درخشان و تحسین‌برانگیز اثر ارزشمندتان، «غذای نیمروز» و کسب جایزه بزرگ سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، بار دیگر نام بلند ایران و هنر متعهد و انسانی این مرز و بوم را در عرصه بین‌المللی طنین‌انداز کرد.

سینمای جنابعالی همواره آیینه شفاف نجابت، ایستادگی و دردها و امیدهای مردم شریف ایران بوده است؛ اما آنچه در این رویداد ارزشی مضاعف یافت و بر تارک این افتخار درخشید، مواضع عزت‌مندانه، شجاعانه و باصلابت شما در پشت تریبون این رویداد جهانی بود.

شما نه تنها با روایت هنرمندانه و انسان‌دوستانه‌تان فرهنگ و شرافت مردم ایران را به تصویر کشیدید، بلکه با طنین‌انداز کردن صدای مظلومیت و در عین حال ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر تحریم‌ها، فشارها و ستم‌های بین‌المللی، فراتر از یک فیلم‌ساز، در قامت یک «سفیر راستین فرهنگ و عزت ملی» ظاهر شدید.

تقدیم این جایزه به مردم صبور و شجاع ایران و بانوی والامقامی که پرورش‌دهنده چنین فرزند شایسته‌ای بود، نشان از عمق ریشه‌های حماسی و باورهای والای انسانی در اندیشه شما دارد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به جنابعالی، جامعه هنری کشور و ملت عزیز ایران، تاکید می‌ کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به حمایت همه‌جانبه از سینمای اندیشه‌ورز، مستقل و پیام‌رسان هویت و مقاومت ملی می‌داند.

حضور اثرگذار و راهبردی چهره‌های فاخری چون شما در شورای عالی سینما، سرمایه‌ای بس گران‌بها برای ریل‌گذاری هوشمندانه و ارتقای جایگاه سینمای ایران در تراز جهانی است.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، طول عمر باعزت و تداوم توفیقات جنابعالی را در مسیر خدمت به فرهنگ و هنر این مرز و بوم مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی سینما»