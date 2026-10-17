همزمان با فراخوان تظاهرات گسترده در فرانسه؛ مکرون خواستار آرامش شد

همزمان با فراخوان عمومی اعتراضات سراسری در فرانسه در روز شنبه به علت افزایش هزینه‌های معیشتی، رئیس جمهور این کشور خواستار خویشتن داری مردم شد.

جوان آنلاین: امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، پیش از برگزاری تظاهرات گسترده و سراسری که امروز شنبه در اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگی در این کشور پیش‌بینی می‌شود، خواستار خویشتن‌داری و آرامش مردم شد.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی این کشور تمام تلاش خود را برای سرکوب تظاهرات دانش آموزی به کار بسته‌اند و نگرانی‌ها از گسترش خشونت‌ها در تظاهرات عمومی مردم فرانسه نسبت به افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های معیشتی خانوار، گسترش پیدا کرده است.

پیش از این در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه‌های آوریل و مه، مقام‌های محلی برگزاری تظاهرات در مرکز پایتخت را ممنوع اعلام کرده بودند.

جنبش «جلیقه‌زردها» که هشت سال پیش اعتراضات گسترده‌ای را علیه مکرون و دولت او رهبری کرده بود، از تظاهراتی در روز شنبه با شعار اتحاد میان «جلیقه‌زردها و جوانان» خبر داده و از معلمان، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و دانشجویان خواست تا در این تجمع شرکت کنند.

سه شنبه گذشته در اعتراضاتی که تنها دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی در آن مشارکت داشتند، ۲۵۶ هزار نفر در سراسر کشور و ۵۶ هزار نفر در پاریس شرکت کردند. در ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی زخمی شدند.

این اعتراض ها در چارچوب جنبشی اعتراضی برگزار شد که دانش‌آموزان دبیرستانی هدایت آن را بر عهده دارند. برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی‌ها را ۴۵۰ هزار نفر در سراسر فرانسه اعلام کردند و اعلام کردند که ۱۰۰ هزار نفر از معترضان در پایتخت این کشور تجمع کرده‌اند.