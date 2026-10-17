جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که داو لیئور خاخام صهیونیست مدعی شده به سرقت بردن درختان زیتون فلسطینی ها نه تنها مجاز بلکه «فضیلت» است!

وی مدعی شد که صهیونیست ها با این کار به همگان نشان می دهند که فلسطین تحت مالکیت آنها است.

پیشتر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود که این خاخام صهیونیست خاخام حزب وی به شمار می رود و سیاست های این حزب بر اساس گفته های لیئور تعیین می شود.

لازم به ذکر است که شهرک نشینان صهیونیست روزانه با حمله به مناطق فلسطینی نشین در کرانه باختری علاوه بر آن که اقدام به دزدی از آنها می کنند اموال و خانه های فلسطینی ها را نیز به آتش می کشند.