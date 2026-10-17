انفجار مهیب در ابر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی درتنگه هرمز

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار مهیب در ابر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

یک فروند سوپر نفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست آمریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.