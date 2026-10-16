کد خبر: 1385046
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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‌ تمرد زلنسکی از دستور ترامپ

‌ تمرد زلنسکی از دستور ترامپ  اوکراین حملات به پالایشگاه‌های روسیه را از سر می‌گیرد 

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به هشدار امریکا برای توقف کمک‌های اطلاعاتی و موشکی به اوکراین، در اقدامی که دهن‌کجی به واشینگتن تلقی می‌شود، ازسرگیری حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه را اعلام کرد و در تازه‌ترین مورد، گفته می‌شود یکی از پالایشگاه‌های روسیه هدف قرار گرفته است. پوتین در واکنش به این حمله از انتقام سخت خبر داده و ترامپ نیز با لحنی تند از زلنسکی خواسته به این عملیات تنش‌زا پایان دهد. 
در حالی که اوکراین طی پنج سال گذشته عملیات خود را علیه روسیه با امریکا و کشور‌های اروپایی هماهنگ می‌کرد، طی هفته‌های اخیر شکاف میان کی‌یف و متحدانش افزایش یافته است. با وجود درخواست اخیر واشینگتن از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های روسیه با هدف جلوگیری از افزایش قیمت انرژی، به نظر می‌رسد زلنسکی دیگر مانند گذشته از اربابان غربی خود حرف‌شنوی ندارد. 
زلنسکی پنج شنبه شب با انتقاد از اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در زمینه «آتش‌بس انرژی» اعلام کرد که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی روسیه را از سر می‌گیرد. زلنسکی هم‌زمان محدودیت‌های امریکا در تبادل اطلاعات نظامی و اختلال در خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در صورت حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه را خطرناک توصیف کرد. زلنسکی در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز گفت: «اوکراین پس از اعلام ابتکار غافلگیرکننده دونالد ترامپ برای برقراری «آتش‌بس انرژی»، حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود، اما با ادامه حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، کی‌یف دیگر دلیلی برای ادامه این توقف نمی‌بیند.»
ترامپ یک‌شنبه گذشته مدعی حصول «آتش‌بس در حوزه انرژی» میان اوکراین و روسیه شد. با این حال، زلنسکی نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرد و روسیه نیز چند ساعت بعد نیروگاه‌های اوکراین را هدف قرار داد. زلنسکی در این گفت‌و‌گو افزود: «به ما گفته شد اگر حملات انرژی را متوقف نکنید ما اطلاعات را مسدود خواهیم کرد». زلنسکی با لحنی صریح گفت: «دیگر بس است». پیش از اظهارات زلنسکی، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه گفت که کی‌یف چهار‌شنبه شب به دو پالایشگاه نفت واقع در مناطق ساراتوف و ریازان حمله کرد. گفته می‌شود خساراتی به این تأسیسات وارد شده است. 
این حمله نشان می‌دهد که کی‌یف درصدد است نارضایتی خود را از توقف کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب نشان دهد ولی با این حال، شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده که ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه‌های پاتریوت اوکراین به پایان رسیده و این مسئله می‌تواند توان دفاعی این کشور را در برابر حملات موشکی روسیه در آینده با چالشی جدی روبه‌رو کند. 
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پنج شنبه شب در سخنانی با اشاره به اینکه اوکراین همچنان تلاش می‌کند پالایشگاه‌های نفت روسیه را هدف قرار دهد، گفت: «حملات نیرو‌های مسلح اوکراین به پالایشگاه‌های نفت، به برخی نقاط اصابت کردند، اما خسارت قابل‌توجهی وارد نشد». به گزارش تاس، پوتین تهدید کرد: «روسیه به حملات اوکراین علیه پالایشگاه‌های نفت، تأسیسات لجستیکی و زیرساخت‌های انرژی پاسخ خواهد داد نباید این کار را شروع می‌کردند». پوتین تأکید کرد که کی‌یف از حامیان خود می‌خواهد بر مسکو فشار وارد کنند تا حملات تلافی‌جویانه به اقداماتی را که خود کی‌یف به فکر انجام‌شان افتاده است متوقف کند. 

 خشم ترامپ از زلنسکی 
از آنجا که اقدام کی‌یف به‌منزله بی‌اعتنایی به خواسته واشینگتن تلقی می‌شود، خشم ترامپ را برانگیخته است. 
ترامپ با انتقاد از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، این اقدامات را عاملی برای افزایش قیمت جهانی نفت دانست. ترامپ حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه را «مایه شرمساری» توصیف کرد و گفت این حملات به کل جهان آسیب می‌زند. ترامپ اعلام کرد که زلنسکی را گزینه مناسبی برای همکاری واشینگتن نمی‌داند. او در مصاحبه با شبکه نیوزمکس تأکید کرد: «وقتی به پالایشگاه‌هایی حمله می‌کنید که در آنها گازوئیل تولید می‌شود، سوختی که ما به آن نیاز داریم و جهان نیز به آن نیازمند است، در واقع خدمت خوبی به دنیا نمی‌کنید». او دوباره گفت: «فکر می‌کنم اوکراین به برگزاری انتخابات نیاز دارد.»
برخی رسانه‌های امریکایی از بررسی احتمال توقف کمک‌های تسلیحاتی و اطلاعاتی واشینگتن به اوکراین خبر داده‌اند، موضوعی که نگرانی زلنسکی را برانگیخته است. رئیس‌جمهور اوکراین توقف حمایت‌های غربی را امتیازی به روسیه می‌داند که می‌تواند روند جنگ را به سود مسکو تغییر دهد. از این‌رو، کی‌یف با ادامه حملات به پالایشگاه‌های روسیه سعی دارد موازنه نسبی ایجادشده در ماه‌های اخیر در میدان نبرد را حفظ کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، زلنسکی ، اوکراین
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