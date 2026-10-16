جوان آنلاین: انتشار قطره‌چکانی واقعیت‌های جنگ امریکا و اسرائیل با ایران، ابعاد بسیار متفاوتی از روایت امریکایی-اسرائیلی و عربی را نشان می‌دهد. رویترز یک گزارش تحقیقی انجام داده که نشان می‌دهد از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، ایران دست‌کم ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی به ۸۴ زیرساخت در کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام داده؛ حملاتی که از پایانه‌های نفتی و مجتمع‌های گاز تا فرودگاه‌ها، مراکز داده و پایگاه‌های نظامی را هدف گرفته‌اند. چیزی که این گزارش آشکار می‌کند، فقط گستردگی حملات نیست، بلکه آسیب‌پذیری تأسیساتی است که از کار افتادن یک قطعه حیاتی در آنها می‌تواند هفته‌ها یا حتی سال‌ها اختلال به‌جا بگذارد. به گفته رویترز، کشور‌های حوزه خلیج فارس در مقابل افشای این اطلاعات «چنان برخورد می‌کنند که گویی اسرار دولتی هستند.»

گزارش تحقیقی رویترز که روز چهار‌شنبه ۱۵ اکتبر منتشر شده، دامنه خسارات را در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین، عمان و عراق ترسیم می‌کند. رویترز با ۳۶ فرد مطلع مصاحبه کرده، تصاویر حملات را گرد آورده و بیانیه‌های رسمی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های هواشناسی را بررسی کرده است. نتیجه این است که در موارد متعدد، تجهیزات حیاتی تأسیسات هدف قرار گرفته‌اند؛ خساراتی که توضیح‌دادن آنها صرفاً با ادعای سقوط بقایای موشک‌ها و پهپاد‌های رهگیری‌شده که دولت‌های عربی ادعا می‌کنند، دشوار است.

ضربه به مسیر جایگزین نفت

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها بندر فجیره در امارات است؛ پایانه‌ای در بیرون از تنگه هرمز که برای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی، در شرایط اختلال در این آبراه، اهمیت ویژه‌ای دارد. رویترز می‌گوید این بندر از آغاز جنگ دست‌کم ۱۹ بار هدف حمله قرار گرفته است. در حمله‌های ماه مارس، سامانه‌های موسوم به «ماتریس منیفولد» آسیب دیدند؛ شبکه‌هایی متشکل از ۶۲ خط لوله که نفت خام و فرآورده‌ها را از پایانه‌های ذخیره‌سازی به اسکله‌های بارگیری منتقل می‌کنند. سه مخزن نفت خام با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه برای هر مخزن نیز هدف قرار گرفتند و آتش‌سوزی آنها هشت روز ادامه یافت. برآورد رویترز نشان می‌دهد بارگیری نفت در فجیره در هفته آغاز جنگ در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ به حدود ۴۴۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد؛ کمتر از نصف میانگین روزانه سال ۲۰۲۵. پس از حمله‌ای دیگر در ماه مه نیز، صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده برای مدتی تقریباً متوقف شد. به نوشته رویترز، بیشترین حملات متوجه امارات شد. یک حمله ایران به تأسیسات هسته‌ای امارات به گفته رویترز نشان از «آشنایی کامل» ایران با جزئیات این تأسیسات داشت. دولت امارات به ناچار ۱۰میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کرد و ۳میلیارد را فوراً به ایران داد که بعداً مورد حمله قرار نگرفت.

قطر، عربستان و کویت؛ خسارت فراتر از توقف تولید

در قطر، تأسیسات گاز طبیعی مایع رأس‌لفان هدف قرار گرفت و دو واحد موسوم به «کولد باکس» - بخش‌های کلیدی فرایند سردسازی و مایع‌سازی گاز- آسیب دیدند. رویترز با استناد به ارزیابی‌های صنعتی گزارش داده که تعمیر برخی تأسیسات آسیب‌دیده منطقه ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد، برآورد‌های مربوط به خسارت رأس‌لفان نیز از دوره‌ای طولانی‌تر برای بازسازی حکایت دارد. در امارات، مجتمع گازی حبشان و کارخانه ذوب آلومینیوم الطویله، از دیگر تأسیسات آسیب‌دیده معرفی شده‌اند. حملات به صنایع آلومینیوم منطقه به افزایش ۵‌درصدی قیمت جهانی این فلز و رسیدن آن به بالا‌ترین سطح چهار ساله کمک کرد. در عربستان نیز پنج پالایشگاه از مجموع ۹ پالایشگاه بزرگ کشور و سه مرکز اصلی فرآوری نفت آسیب دیدند. حمله به ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله راهبردی این کشور، از جمله سوزاندن یک ایستگاه و آسیب به دو ایستگاه دیگر، مسیر جایگزین انتقال نفت را نیز با اختلال روبه‌رو کرد. کویت نمونه دیگری از اثرات گسترده حملات است: طبق داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها که رویترز به آن استناد کرده، این کشور در ماه آوریل حتی یک بشکه نفت خام صادر نکرد؛ اتفاقی بی‌سابقه از زمان جنگ سال ۱۹۹۱.

دامنه حملات به تأسیسات انرژی محدود نماند. رویترز شواهد هدف قرار گرفتن فرودگاه‌هایی در دست‌کم چهار کشور را تأیید کرده و نوشته که یکی از فرودگاه‌های عربستان در یک هفته، طی چهار روز هدف حمله قرار گرفت. زیرساخت‌های دیجیتال نیز آسیب دیدند: مراکز داده آمازون در امارات و بحرین از جمله اهداف گزارش‌شده بودند و در بحرین، اختلال در خدمات‌رسانی حتی ماه‌ها بعد ادامه داشت، زیرا برخی تجهیزات آسیب‌دیده قابل تعمیر نبودند. گزارش همچنین به حمله به تأسیسات آب و برق و زیرساخت‌های مرتبط با نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات اشاره می‌کند. به گفته سه مقام مطلع که رویترز به آنها استناد کرده، اطلاعات در اختیار ایران شامل نقشه ساختمانی نیروگاه و موقعیت یک پست برق بوده است؛ همان پستی که هدف حمله قرار گرفت.

خساراتی که به‌سختی علنی می‌شوند

رویترز می‌نویسد بسیاری از دولت‌های منطقه هنگام اعلام خسارات، علت آسیب را سقوط بقایای پرتابه‌های رهگیری‌شده اعلام کرده‌اند. با این حال، ۱۴ کارشناس و فرد مطلع که یافته‌های تصویری خبرگزاری را بررسی کردند، گفته‌اند بعید است آسیب به تجهیزات حیاتی در ده‌ها تأسیسات صرفاً ناشی از سقوط تصادفی آوار باشد. متیو رید، رئیس شرکت مشاوره نفتی «فارن ریپورتس»، وضعیت را چنین توصیف کرده است: «کشور‌های حوزه خلیج [فارس]اکنون با ارزیابی‌های خسارت، چنان برخورد می‌کنند که گویی اسرار دولتی هستند.» به نوشته رویترز حتی ایالات متحده و اسرائیل جزئیات خسارات وارده به پایگاه‌های امریکایی و تأسیسات اسرائیلی را پنهان نگه داشته‌اند. بازرس کل وزارت دفاع امریکا به کنگره گزارش داده که حملات ایران علاوه بر آسیب به ده‌ها هواپیما، به صد‌ها سازه در پایگاه‌های امریکا صدمه زده است. رویترز می‌نویسد: «این حملات، دایره‌ای بسیار فراتر از پالایشگاه‌ها، میادین نفتی و سایر تأسیسات انرژی را در بر گرفت. ایران زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته‌ای، از جمله مراکز داده شرکت «آمازون» در امارات و بحرین را هدف قرار داد؛ به‌طوری که در بحرین، خدمات‌رسانی حتی شش ماه بعد نیز همچنان قطع بود، چون تجهیزات آسیب‌دیده قابل تعمیر نبودند.»