رئیس‌جمهور اسلامی ایران، با تأکید بر پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ‌ها، اعلام کرد جنگ تجاوزکارانه‌ای که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه به راه انداخته‌اند، با آسیب به تأسیسات صنعتی و انرژی، آتش‌سوزی‌ها، انتشار آلاینده‌ها و آلودگی خاک و آب، اکوسیستم‌های طبیعی را تهدید کرده و به زیرساخت‌های حفاظت از تنوع زیستی آسیب زده است.

دکتر مسعود پزشکیان، روز گذشته در سخنرانی خود در هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ایروان، پایتخت ارمنستان با اشاره به پیامد‌های جنگ بر محیط زیست، گفت جنگ‌ها علاوه بر خسارات انسانی و مادی، آثار گسترده‌ای بر طبیعت و زیست‌بوم‌ها بر جای می‌گذارند. رئیس‌جمهور با اشاره به آثار مخرب درگیری‌های نظامی بر طبیعت اظهار داشت جنگ‌ها می‌توانند موجب سوختن جنگل‌ها، تخریب تالاب‌ها، آلودگی خاک و منابع آب، نابودی زیستگاه‌ها و جابه‌جایی حیات‌وحش شوند. همچنین ورود مواد شیمیایی و فلزات سنگین به محیط زیست از دیگر پیامد‌های جنگ است که می‌تواند اکوسیستم‌های طبیعی را با تهدید مواجه کند. وی با اشاره به شرایط منطقه تصریح کرد: جنگ تجاوزکارانه‌ای که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در منطقه ما به راه انداخته‌اند، با آسیب به تأسیسات صنعتی و انرژی، آتش‌سوزی‌ها، انتشار آلاینده‌ها و آلودگی خاک و آب، موجب تهدید اکوسیستم‌های طبیعی و از بین رفتن زیرساخت‌های حفاظتی شده است که طی سال‌ها تلاش برای حفاظت از تنوع زیستی فراهم شده است. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ابعاد خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ، این رویداد‌ها را در چارچوب مفهوم «اکوساید» یا «نسل‌کشی زیست‌محیطی» مطرح کرد و بر ضرورت توجه جامعه جهانی به پیامد‌های محیط‌زیستی درگیری‌های نظامی تأکید داشت.

رئیس‌جمهور خواستار ایجاد سازوکار‌های بین‌المللی مؤثر و شفاف برای حفاظت از میراث طبیعی و تنوع زیستی در زمان جنگ شد و بر لزوم توجه به آسیب‌هایی تأکید کرد که در جریان درگیری‌های نظامی به محیط زیست وارد می‌شود. پزشکیان همچنین با اشاره به وضعیت کشور‌هایی که با تحریم‌های اقتصادی یا تجاوز نظامی مواجه هستند، تأکید کرد این کشور‌ها نباید به‌تنهایی هزینه‌های زیست‌محیطی تحریم‌ها یا جنگ‌هایی را بپردازند که آغازگر آن نبوده‌اند. وی بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال پیامد‌های زیست‌محیطی جنگ و حمایت از کشور‌هایی که در معرض این آسیب‌ها قرار می‌گیرند، تأکید کرد. رئیس‌جمهور در ادامه، حفاظت از تنوع زیستی را یکی از زمینه‌های مهم همکاری میان کشور‌ها دانست و تصریح کرد این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در «دیپلماسی صلح» ایفا کند. پزشکیان همچنین بر تعهد جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی و اهداف جهانی حفاظت از طبیعت تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای صیانت از تنوع زیستی و میراث طبیعی شد..