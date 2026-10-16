کد خبر: 1385040
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سیاست » اخبار کلی

طائب: در جنگ آینده دقیق‌تر هدف‌گیری می‌کنیم

1 ثمره هوش مصنوعی را در حوزه دفاعی دیدیم و در اشراف اطلاعاتی از هوش مصنوعی استفاده کردیم و هدف‌های ما دقیق‌تر شد. 

جوان آنلاین: ثمره هوش مصنوعی را در حوزه دفاعی دیدیم و در اشراف اطلاعاتی از هوش مصنوعی استفاده کردیم و هدف‌های ما دقیق‌تر شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج کشور، در اولین اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری با عنوان «بچه‌های فناور حاج‌قاسم» اظهار کرد: نام شهید حاج‌قاسم سلیمانی، چون خورشید فروزان بر فراز استان ولایتمدار و انقلابی کرمان می‌درخشد. حاج‌قاسم گرچه زاده این استان بزرگ و افتخارآمیز است، اما تربیت‌شده مکتب حضرت روح‌الله و سرباز با اخلاص امام راحل و رهبر شهید است، حاج‌قاسم اگر تبدیل به یک چهره ملی شد به واسطه خضوع و اخلاص در مقابل ولی‌اش بود. 
طائب در ادامه سخنان خود، با اشاره به اهمیت اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری بچه‌های فناور حاج‌قاسم، تصریح کرد: اگر ایران قوی و آینده قوی‌تر می‌خواهیم باید به توان یک ملت در فهم مسئله، تولید دانش، حفظ راه خویشتن و اقتدار، اهمیت بدهیم. باید توان کشور را در اقتصاد قوی‌تر، در امنیت پایدارتر، در حکمرانی کارآمدتر و زندگی مردم را با حفظ ارزش‌های والای ایرانی و تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی که از رهبر شهیدمان به ارث رسیده است، همراه کنیم. رئیس بسیج کشور تصریح کرد: امریکایی‌ها زمانی که جنگ با ایران را آغاز کردند، یک تریلیون و ۴۰ میلیون دلار بودجه نظامی داشتند و ۱۱۵میلیارد دلار متمم هم به کنگره بردند و اسرائیلی‌ها هم علاوه بر بودجه خودشان، برای جنگ با ایران ۲۲ میلیارد دلار کمک هم از امریکایی‌ها گرفتند، اما بودجه دفاعی ایران از نظر ارزی، یک رقمی است و با وجود این در برابر یک تریلیون دلار ایستاد و آنها را مجبور به تسلیم شدن کرد و در عرصه دانش هم باید به همین سمت برویم. 
طائب عنوان کرد: ورود به هوش مصنوعی و امنیت سایبری، تصمیم راهبردی در آینده ایران است که باید برنامه عملیاتی مسئولان حاکمیتی و نخبگان عرصه پیشران تبدیل شود. دانش باید وارد تولید شود و تولید برای مردم، ارزش و فرصت کار ایجاد کند و فرصت رشد هم زمینه‌ساز ایران قوی‌تر باشد و در عرصه‌هایی مانند آب، انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و امنیت لازم است پروژه‌های هوش مصنوعی بر پایه مسئله تعریف شود. حجت‌الاسلام طائب تصریح کرد: ثمره هوش مصنوعی را در حوزه دفاعی دیدیم و در اشراف اطلاعاتی از هوش مصنوعی استفاده کردیم و هدف‌های ما دقیق‌تر شد. وی ادامه داد: در نیروی دریایی و هوافضای سپاه و سایر نیرو‌های مسلح نیز هوش مصنوعی با تدبیر و هدایت قائد شهید، وارد شد و آثارش را می‌بینید که چه ترسی را بر ارتش امریکا ایجاد کردید. امریکا، ناوگان‌ها و قوی‌ترین پدافند و توان پدافندی‌اش در سراسر دنیا را به این منطقه آورده است و ناوچه‌اش به نزدیک تنگه هرمز می‌آید، اما با کمک هوش مصنوعی شناسایی می‌شود و دقت موشک ما با استفاده از هوش مصنوعی بالاتر می‌رود و این ترس را در او ایجاد می‌کند که عقب‌نشینی کند و ناوهایش را دورتر قرار دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: هوش مصنوعی ، جنگ ، طائب
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