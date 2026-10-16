جوان آنلاین: در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با اظهارات و تبلیغات رسانه‌ای می‌کوشد وضعیت تنگه هرمز را مطابق روایت واشینگتن جلوه دهد، فرماندهان ارشد ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر تداوم کنترل ایران بر این آبراه راهبردی تأکید دارند. اظهارات صریح فرماندهان نظامی درباره بسته بودن تنگه، ضرورت هماهنگی برای عبور شناور‌ها و نظارت کامل نیرو‌های مسلح بر محدوده تنگه هرمز و دریای عمان، نشان می‌دهد که تعیین وضعیت این گذرگاه مهم دریایی با ادعا‌های سیاسی و رسانه‌ای تغییر نمی‌کند و تابع شرایط میدانی و تصمیم جمهوری اسلامی ایران است.

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنج‌شنبه ۲۳مهرماه در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی اعتکاف، با اشاره به خطا‌های محاسباتی دشمن در جنگ اخیر، تنگه هرمز را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ژئوپلیتیکی ایران دانست و تصریح کرد: «تنگه هرمز بلافاصله بسته شد، تا امروز نیز بسته است و تا زمانی که دشمن حقوق ملت ایران را رعایت نکند، بسته خواهد ماند.» وی با رد ادعا‌های مربوط به باز بودن این آبراه اظهار کرد که تنگه هرمز تحت نظارت کامل ارتش و سپاه قرار دارد. به گفته فرمانده کل ارتش، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب تنگه هرمز و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه و دریای عمان، مدیریت و کنترل منطقه را بر عهده دارند. سرلشکر حاتمی همچنین با اشاره به تصمیم نیرو‌های مسلح برای برخورد قاطع با شناور‌های متخلف گفت که تردد‌ها بسیار محدود است و شماری از شناور‌هایی که بدون رعایت ضوابط اقدام به عبور کرده‌اند، با برخورد نظامی یا خطر ناشی از مین مواجه شده‌اند.

عبور از تنگه هرمز جز با هماهنگی ممکن نیست

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، نیز روز پنج‌شنبه با تأکید بر بسته بودن تنگه هرمز اعلام کرد که هرگونه عبور از این آبراه باید با هماهنگی انجام شود. وی با اشاره به استقرار نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان گفت که نظارت و کنترل کامل بر منطقه اعمال می‌شود و عبور بدون هماهنگی می‌تواند با پیامد‌های جدی همراه باشد. دریادار سیاری همچنین افزایش قیمت بنزین در امریکا را در ارتباط با وضعیت عبور نفت از تنگه هرمز دانست و تأکید کرد که وضعیت بازار انرژی را نمی‌توان جدا از شرایط این آبراه راهبردی ارزیابی کرد.

آمادگی برای مقابله با هرگونه ماجراجویی

در کنار مواضع فرماندهان ارتش درباره وضعیت تنگه هرمز، سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور اعلام کرد که نیرو‌های زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی و امنیتی برای تأمین امنیت و تحکیم جبهه دفاعی کشور در آمادگی کامل قرار دارند. وی با اشاره به تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که نیرو‌های مسلح تا پایان در میدان دفاع از کشور ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن قرار گیرد. به گفته وی، هرگونه تحرک جدید دشمن با پاسخ نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

پاسخی صریح به گزافه‌گویی ترامپ

در همین ارتباط، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در واکنش به تهدید‌های اخیر ترامپ علیه ایران تصریح کرد که جمهوری اسلامی در برابر هرگونه اقدام علیه منافع ملی، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور، پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده خواهد داد.

ابراهیم عزیزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به گزافه‌گویی اخیر ترامپ در رابطه با استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: ما همواره و مدت‌هاست شاهد گزافه‌گویی‌های ترامپ از ابتدای روی کار آمدن تا به امروز بوده‌ایم و همیشه هم همین گزافه‌گویی متوهمانه ترامپ خسارت سنگینی را متوجه امریکایی‌ها کرده و حتی هم‌پیمانانش را هم از این گزافه‌گویی کلافه کرده و به ستوه آورده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ترامپ باید این را بداند که در صورتی که دوباره اقدامی خلاف منافع ملی ایران، امنیت ملی ایران و تمامیت سرزمینی ما انجام بدهد یا دچار یک محاسبه غلط مجدد شود، بدون شک منطقه را دچار یک خسارت جبران‌ناپذیری خواهد کرد، چراکه جمهوری اسلامی ایران بدون شک پاسخی به‌مراتب پشیمان‌کننده‌تر از جنگ ۴۰روزه به آنها خواهد داد. وی با بیان اینکه آمادگی نیرو‌های مسلح ما به حدی است که بدون شک این اقدام غلط و محاسبه اشتباه امریکا و ترامپ را با چنین خسارتی روبه‌رو می‌کند، اظهار کرد: اگرچه همیشه گزافه‌گویی و زیاده‌گویی از جمله ادبیات ترامپ به شمار می‌رود، آشفتگی‌گویی و آشفته‌سازی نیز از جمله دیگر رفتار‌های این فرد متوهم است. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران این را به‌عنوان یک پیام جدی به همه جهانیان اعلام و به رئیس‌جمهور امریکا با صراحت اعلام می‌کند که هر رفتار غلطش بدون شک خسارات سنگینی را برای امریکا، کشور‌های منطقه، ارتش امریکا و منافع امریکا در منطقه به دنبال دارد و جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع، پشیمان‌کننده و دردآور لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و قاطعانه هر اقدامی را پاسخ می‌دهد.



مجموع این مواضع نشان می‌دهد که فرماندهان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران، هم‌زمان با تأکید بر کنترل تنگه هرمز، بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی جدید نیز تأکید دارند. در این چارچوب، پیام تهران به واشینگتن روشن است: نه تهدید‌های نظامی و نه عملیات روانی و تبلیغاتی، اراده ایران برای دفاع از منافع ملی و اعمال تصمیمات خود در حوزه امنیتی را تغییر نخواهد داد. نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجربه میدان، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان ارتش و سپاه، خود را برای مواجهه با هرگونه ماجراجویی احتمالی دشمن آماده می‌دانند؛ آمادگی‌ای که هدف آن جلوگیری از تکرار تجاوز و تحمیل هزینه‌ای سنگین‌تر به متجاوزان است. در این معادله، سرنوشت تنگه هرمز و هزینه هرگونه ماجراجویی تازه را واقعیت‌های میدان تعیین می‌کنند، نه روایت‌سازی‌های کاخ سفید.



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شناور‌های متخلف یکی پس از دیگری در آتش

یک روز پس از آنکه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که یک فروند کشتی کانتینربر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد، روابط عمومی ارتش هم روز پنج‌شنبه اعلام کرد تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش در فرایند گشت‌زنی و کنترل شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف را که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود شناسایی کردند. این نفتکش متخلف با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده شرق تنگه هرمز بوده است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، شرق تنگه هرمز در کنترل و اشراف کامل دلاورمردان این نیرو قرار دارد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین روز گذشته اعلام کرد: تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش، یک فروند نفتکش متخلف در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز را که دچار حریق شده بود شناسایی کردند. بر اساس این گزارش تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش در راستای کنترل مستمر شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف را که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود کشف و شناسایی کردند. این نفتکش متخلف نیز سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده شرق تنگه هرمز بوده است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد، پیامد حرکت‌های ناهماهنگ در مسیر‌ها و مناطق ممنوعه، ایجاد ناامنی و مخاطرات بسیار برای دیگر شناور‌ها است.