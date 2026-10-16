تجلیل از حضور زینبی بانوان و دختران ایران 

جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب س و روز پرستار، نقش بانوان و دختران زینبی ایران اسلامی در دوران بعثتِ بی‌بدیل ملت ایران را شگفت‌آور خواندند و با اشاره به نقش احیاگر و امیدبخش پرستاران و تأثیرگذاری مهم آنان در سلامت و امنیت جسمی و روحی جامعه، مسئولان حوزه سلامت را به توجه ویژه به جامعه پرستاری توصیه کردند.

نامگذاری روز میلاد پر برکت حضرت زینب (س) هم بهانه‌ای است تا یک روز یا حتی چند روزی پرستاران به کانون توجه مسئولان و رسانه‌ها تبدیل شوند؛ قشری که اصلی‌ترین بار نظام سلامت یعنی مراقبت‌های مداوم از بیماران را بر عهده دارند، به گونه‌ای که طی کردن روند بهبودی بیمار بدون نقش‌آفرینی درست و بجای پرستاران با خلل جدی مواجه می‌شود. این قشر مهم و تأثیرگذار همواره در کانون توجه رهبر شهید انقلاب بودند به گونه‌ای که حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شخصاً پیگیری مطالبات پرستاران همچون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودند. حالا در نخستین سالی که فقدان حضور پر برکت رهبر شهیدمان را سپری می‌کنیم، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تبریک روز پرستار، با اشاره به نقش احیاگر و امید بخش پرستاران، خواستار توجه به پرستاران، تقویت جامعه پرستاری، حفظ و ارتقای دانش، مهارت، توان، نشاط، انگیزه، و کرامت پرستاران شدند و از مسئولان امر خواستند این امور را در اولویت خود قرار دهند. سرلشکر عبدالهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوا وفضای سپاه و رئیس عدلیه نیز در پیام‌های جداگانه از مقام پرستاران تجلیل کردند.



متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

پنجم جمادی‌الاولی در هر سال، یادآور میلاد مبارک بانویی است که در سایه محبت و تربیت و ملازمت خمسه طیبه صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهاوعلیهم که برترین‌های خلقت الهی به‌شمار می‌روند، بالید. پرورش و رشد زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها در این مکتب نورانی در طی بیش از پنجاه سال، آن‌چنان جلوه‌ای رنگارنگ از عناصر شرافت و برتری در این ستاره درخشان اعصار بروز داد که همواره مایه تمجید و تحسین و مباهات اولیای الهی بوده‌است. اوج این درخشش در حماسه عاشورا رخ داد. از یک سو بذل بی منت‌های شفقت و خیرخواهی و غمخواری صبورانه نسبت به مظلومان دشت کربلا و از سوی دیگر از ارجمندترین نماد‌های صلابت و شجاعت بودن.

تاریخ نهضت و انقلاب اسلامی از ابتدا، مملو از صحنه‌های حضور زینبی بانوان و دختران ایران است. این امر در دوره بعثت بی‌بدیل ملت که در دفاع مقد‌س سو‌م رقم خورد، کیفیت و کمیتی شگفت‌آور یافت. اینک بانوان زینبی ایران اسلامی، با حضور پررنگ خود در عرصه‌های مختلف به خصوص میادین در شهر‌ها و روستاها، پیشگامان تبیین عملی و مقاومت در پشت خطوط جنگ سخت هستند؛ به‌طوری‌که طاغوت‌های زمانه که همواره رنج و درد و سرکوب این ملت را می‌خواهند، در خود یارای مقابله با این لشکر انبوه را نمی‌بینند.

روز میلاد زینب کبری را مردمان سرزمینی که دلداده عترت طاهره صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم‌اجمعین بوده از سر ملاحظه وجه مهربانی و هم‌زبانی با دردمندان و فداکاری‌ورزیدن نسبت به ایشان، بحق روز بزرگداشت مقام پرستار دانسته‌اند، چراکه بسیاری از این صفات اخلاقی و ارزش‌های انسانی در قشر زحمت‌کش و ارزشمند پرستار مشهود است. نقش پرستار همچون بعضی دیگر از اقشار از قبیل اطباء، معلمین و مربیان، روحانیون و امدادگران، نقشی احیاگر و امیدبخش است. از این رو به پرستار، گاه، چون فرشته رحمت نگریسته می‌شود و آن، وقتی است که در برابر کج‌خلقی و بی‌تابی اشخاص دردمند و رنجور، موجبات آرامش و امید و بهبود و علاج بیماران و در نتیجه، نزول رحمت الهی را فراهم می‌سازد. البته نقش پرستاران در درمان بیماران برخلاف طبیبان، نیازمند حضوری ممتد، پیگیرانه و صبورانه است. تأثیر این قبیل حضور فراتر از امورات جسمی بوده و مرهم آلام روانی و روحی، و مانع از غلبه ناامیدی در بسیاری از موارد خواهد بود. این‌گونه است که آنچه از عهده طبیبان خارج است، با ایفای این نقش دلسوزانه به‌انجام می‌رسد.

در زمانه‌ای که شبکه خبیث استکبار از هیچ سعی برای وارد ساختن انواع ظلم و جنایت بر ملت‌های آزاده و مقاوم خصوصاً ملت ایران خودداری نمی‌کند و از جمله با ایجاد انواع محدودیت‌های مربوط به امور درمان و دارو به دنبال تحمیل رنج بر ملت بزرگ ایران است، توجه به پرستاران، تقویت جامعه پرستاری، حفظ و ارتقای دانش، مهارت، توان، نشاط، انگیزه و کرامت پرستاران خصوصاً آنها که خود را وقف تلاش در نهاد‌های غیرخصوصی کرده‌اند، تأثیر مهمی بر سلامت و امنیت جسمی و روحی جامعه دارد. از این رو انتظار است که مسئولان عرصه سلامت در امتداد رفتار‌های متعهدانه خود، این امور مهم را دارای اولویت بدانند.

بنده این دو مناسبت را به ملت عزیز، بانوان وظیفه‌شناس و پر اراده میهن اسلامی و به‌طور خاص به خواهران و برادران پرستار تبریک عرض می‌کنم.

در پایان برای شهدای مظلوم و فداکار جامعه پرستاران خصوصاً شهدای پرستار در جنگ‌های تحمیلی دو‌م و سو‌م و فتنه دی‌ماه ۱۴۰۴، رحمت الهی را مسئلت نموده و امیدوارم با دعای سرورمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، خداوند متعال به ملت ایران، عزت و اقتدار بیش از پیش و هر آنچه شایسته پیروی از مکتب زینب سلام‌الله علیها است را عنایت فرمایند.

سرلشکر عبداللهی: تکریم پرستار، تکریم اقتدار و امنیت ملی است

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی به مناسبت روز پرستار نوشت: نقش پرستاران فراتر از یک وظیفه شغلی و بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقای آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

در پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار آمده‌است: حافظه تاریخی ایران و ایرانی گواهی می‌دهد پرستاران و جامعه سلامت نیرو‌های مسلح، در کنار دانش و مهارت حرفه‌ای، با روحیه‌ای جهادی و سرشار از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری، در خط مقدم خدمت‌رسانی به کارکنان، رزمندگان و خانواده‌های آنان، مجاهدانه و صادقانه نقش آفرینی می‌کنند. این نقش، فراتر از یک وظیفه شغلی، بخشی از منظومه سلامت دفاعی و عاملی مؤثر در ارتقای آمادگی رزمی، تاب‌آوری ملی و صیانت از سرمایه انسانی نیرو‌های مسلح است.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود تأکید کرده است: بی‌تردید، تکریم پرستاران، تکریم سلامت، امنیت و اقتدار ملی است. پرستاران در شرایط عادی و بحرانی، همواره پایبندی خود را به رسالت مقدس خدمت به هم‌نوع به اثبات رسانده‌اند؛ نمونه بارز آن را در دوران بیماری‌های همه‌گیر و نیز در ایام پرافتخار خدمت رسانی در دفاع مقدس اول، دوم و سوم می‌توان مشاهده کرد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در ادامه پیام خود آورده‌است: در این موسم خجسته، با تبریک صمیمانه روز پرستار به تمامی پرستاران شریف و فداکار نیرو‌های مسلح، یاد و خاطره ۱۷ پرستار شهید در جنگ‌های تحمیلی امریکایی صهیونی اخیر را گرامی داشته و مقام شامخ آنان را ارج می‌نهم؛ بزرگ‌مردان و بزرگ‌زنانی که در مسیر انجام وظیفه و نجات جان انسان‌ها، از ارزشمندترین سرمایه خویش گذشتند. بی‌تردید نام و یاد این شهدای والامقام، سندی ماندگار از پیوند دانش، خدمت، ایثار و فداکاری است و راه و رسم آنان، چراغی روشن و الگویی برای پرستاران نیرو‌های مسلح و نسل آینده خواهد بود.

اژه‌ای: آماده حمایت حقوقی و قضایی از جامعه پرستاری هستیم

رئیس قوه قضائیه با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر آمادگی دستگاه قضایی برای ارائه حمایت‌های حقوقی و قضایی از جامعه پرستاری کشور در چارچوب قانون تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در فضای مجازی با تأکید بر اینکه حضرت زینب کبری (س) عالمه غیرمعلمه‌ای است که نه فقط برای زنان عالم، بلکه برای بشریت، الگو و اسوه است، افزود: در عظمت شغل و حرفه پرستاری همین بس که روز بزرگداشت مقام پرستار، مقارن با ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س) است.

قاضی القضات یادآور شد: پرستاران گرانقدر ما جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت و بهداشت کشور دارند. ما آمادگی داریم که در چارچوب قانون، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی را از جامعه پرستاری کشور داشته باشیم و مساعدت‌ها و حمایت‌های لازم را از این قشر خدوم و مجاهد به عمل آوریم.