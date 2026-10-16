کد خبر: 1385034
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
ورزش » ساير
عزم تیم ملی فوتبال ساحلی برای قهرمانی آسیا

در بلاروس آماده جام ملت‌ها می‌شویم

اشرف رامین

جوان آنلاین: اردوی برون‌مرزی در بلاروس آمادگی ملی‌پوشان فوتبال ساحلی را برای حضور موفق در جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی را تضمین می‌کند. 
جام ملت‌های فوتبال ساحلی ۲۰۲۶ و انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از ۲۷ آبان‌ماه در تایلند آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران قهرمان دو دوره گذشته این رقابت‌ها برای هت‌تریک قهرمانی به میدان خواهد رفت. پس از اتمام اردوی تیم ملی، شاگردان علی نادری عازم مینسک پایتخت بلاروس شدند تا در تورنمنت بین‌المللی شرکت کنند. بلاروس و عمان حریفان ما در این تورنمنت هستند. 
فوتبالیست‌های ساحلی در گروه B جام ملت‌ها با تیم‌های لبنان، ویتنام و افغانستان همگروه هستند. سه تیم اول قاره کهن سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد. 

 فرصت ارزیابی
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی حضور در مسابقات لیگ و تورنمنت بلاروس را به سود ملی‌پوشان خواند. علی نادری در گفت‌و‌گو با میزان به حضور تیمش در بلاروس اشاره کرد: «بازیکنان در جریان مسابقات لیگ قرار دارند و از نظر آمادگی شرایط خوبی دارند. در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی، عازم بلاروس شدیم تا دو دیدار دوستانه مقابل تیم‌های بلاروس و عمان برگزار کنیم. امیدوارم این مسابقات به ارتقای آمادگی ملی‌پوشان کمک کند تا با شرایط مناسبی وارد رقابت‌های انتخابی جام جهانی شویم. بلاروس تیمی در سطح بالای فوتبال ساحلی دنیاست و این دو مسابقه فرصت مناسبی برای ارزیابی شرایط تیم ملی و افزایش آمادگی بازیکنان است. برگزاری دیدار‌های باکیفیت در این مقطع می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسیم و با آمادگی بیشتری به استقبال رقابت‌های پیش رو برویم.»

 تمرکز روی جام جهانی
سرمربی تیم ملی از تمرکز برای درخشش در جام ملت‌ها و کسب سهمیه جام جهانی گفت: «پس از حضور در بلاروس، تمام تمرکزمان روی رقابت‌های انتخابی جام جهانی خواهد بود. در مرحله مقدماتی باید به ترتیب مقابل افغانستان، ویتنام و لبنان قرار بگیریم. هر سه تیم حریفان قابل احترامی هستند و باید با تمرکز کامل و از بازی نخست وارد مسابقات شویم. مسابقات مقدماتی جام جهانی سه سهمیه دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از آمادگی فعلی بازیکنان و برنامه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم، به هدف خود برسیم. قهرمانی قبلی تیم ملی نیز می‌تواند از نظر روحی به بازیکنان کمک کند و انگیزه بیشتری برای تکرار موفقیت‌ها به وجود بیاورد. البته در این مسیر باید قدم‌به‌قدم پیش برویم و ابتدا روی مسابقات آسیایی و کسب نتیجه مطلوب در آن تمرکز کنیم، سپس برای مراحل بعدی برنامه‌ریزی خواهیم کرد.»

 کمبود زیرساخت‌ها
نادری عدم استفاده از پتانسیل همه استان‌ها و نداشتن زیرساخت‌های کافی را از بزرگ‌ترین مشکلات فوتبال ساحلی ایران عنوان کرد: «لیگ فوتبال ساحلی امسال با ساختاری متفاوت و در قالب دو گروه پنج‌تیمی برگزار شد. در حال حاضر تنها بخشی از ظرفیت فوتبال کشور در فوتبال ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حدود ۳۰ درصد استان‌های کشور درگیر این رشته هستند و برای گسترش آن باید زمینه حضور استان‌های بیشتری فراهم شود. با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توانیم بازیکنان بیشتری را شناسایی کنیم و دامنه فعالیت فوتبال ساحلی را افزایش دهیم. مشکل اصلی، کمبود زیرساخت‌هاست. در بسیاری از استان‌ها حتی یک ورزشگاه یا زمین استاندارد برای فوتبال ساحلی وجود ندارد و همین مسئله روند توسعه این رشته را با مشکل مواجه کرده است. انتظار می‌رود با حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، احداث زیرساخت‌های موردنیاز در دستور کار قرار بگیرد و در هر استان دست‌کم یک مجموعه مناسب برای فوتبال ساحلی ایجاد شود. فراهم شدن چنین امکاناتی می‌تواند به گسترش این رشته و استفاده بهتر از استعداد‌های موجود در سراسر کشور کمک کند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جام جهانی ، فوتبال ، بلاروس
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