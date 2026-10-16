شروع مقتدرانه بسکتبال در ناگویا

جوان آنلاین: نخستین پیروزی کاروان پاراآسیایی ایران در بازی‌های ناگویا توسط ملی‌پوشان بسکتبال با ویلچر به ارمغان آمد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ فردا رسماً افتتاح می‌شود و پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات برخی رشته‌ها از جمله بسکتبال با ویلچر و فوتبال نابینایان و کم‌بینایان آغاز شده است. تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان با عبور از سد تیم ملی عراق، اولین پیروزی خود و کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را رقم زد.

اهتزاز پرچم

پرچم کشورمان در دهکده بازی‌های پاراآسیایی به اهتزاز درآمد. روز پنج‌شنبه مراسمی با حضور مسئولان کاروان ایران و برگزاری بازی‌های ناگویا برگزار شد و پرچم سه‌رنگ کشورمان در دهکده برافراشته شد. کاروان کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۱۶۶ ورزشکار (۱۰۴ مرد و ۶۲ زن) در ۱۸ رشته ورزشی دارد. جان‌فدایان ایران قوی برای کسب بهترین نتایج و افتخارآفرینی در ناگویا با هم هم‌قسم شده‌اند.

پیروزی در گام اول

تیم ملی بسکتبال باویلچر مردان نخستین حریف خود را ۸۱ بر ۲۳ شکست داد. شاگردان بهروز سلطانی برای آنکه قدرت خود را از همان ابتدای مسابقات به رخ حریفان بکشند عراق را در چهار کوارتر متوالی بردند و محمدحسن سیاری با کسب ۱۸ امتیاز بهترین بازیکن ما در این مسابقه بود. کره‌جنوبی دومین حریف ماست و دیدار با این تیم امروز برگزار می‌شود. سلطانی، سرمربی تیم ملی هدف شاگردانش را صعود به فینال و قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی خواند: «خوشبختانه تیم با آمادگی مطلوبی وارد مسابقات شده است. بازیکنان در اردو‌های آماده‌سازی تمرینات منظم و فشرده‌ای را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون از نظر فنی، بدنی و روحی در شرایط مناسبی قرار دارند. تیم‌های قدرتمند آسیا با آمادگی کامل در مسابقات حضور دارند و بدون تردید رقابت‌های دشواری پیش‌رو خواهیم داشت. با این حال، به توانایی بازیکنانمان اطمینان داریم و تلاش می‌کنیم در هر مسابقه بهترین عملکرد را ارائه دهیم. پیش‌بینی نتیجه در چنین رقابت‌هایی آسان نیست و گاهی جزئیات کوچک سرنوشت مسابقات را تعیین می‌کند. هدف ما این است که در هر دیدار با تمام توان به میدان برویم و برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنیم. امیدواریم با عملکرد خوب بازیکنان بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم. آرزوی ما این است که در فینال مقابل ژاپن میزبان قرار بگیریم و با پیروزی برابر این تیم قدرتمند، مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی را کسب کنیم.»

شکست فوتبال

تیم ملی فوتبال نابینایان و کم‌بینایان بازی‌های پاراآسیایی را با شکست شروع کرد. این تیم در اولین جدال خود با تایلند مصاف داد و یک بر صفر مغلوب این تیم شد. ترکیب تیم کشورمان را محمد میرزایی، محمدامین رحیم‌زاده، مرتضی کریمی، صادق رحیمی و احمد شاه‌حسینی تشکیل می‌دادند و این تیم نتوانست تک‌گل خورده در دقیقه ۱۵ را جبران کند. تیم ملی فوتبال نابینایان و کم‌بینایان امروز رودرروی کره‌جنوبی

قرار می‌گیرد.

سختی‌های سفر و مشکل غذا

علی‌اکبر غریب‌شاهی از سفر طولانی به ناگویا و مشکل غذا در ناگویا گفت. کاروان پاراآسیایی برای رسیدن به ناگویا سفری طولانی را پشت سر گذاشته و این مسئله موجب خستگی ملی‌پوشان شده است. غریب‌شاهی ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری که یکی از شانس‌های کسب مدال طلا به حساب می‌آید به این چالش‌ها اشاره کرد: «مسیر دشواری را پشت سر گذاشتیم و حدود دو روز در راه بودیم. البته با مساعدت کمیته ملی پارالمپیک، برای وزنه‌بردارانی که از ویلچر استفاده می‌کنند، پرواز بیزینس در نظر گرفته شد. با این حال، طولانی بودن مسیر و سفر سه ساعته با اتوبوس برای رسیدن به ناگویا خسته‌کننده بود. هتل ما از نظر کلی شرایط مناسبی دارد، اما متأسفانه با مشکل غذا مواجه هستیم، زیرا فرهنگ غذایی ژاپن با ذائقه و عادت‌های غذایی ما تفاوت دارد. مسئولان تیم برای برطرف کردن این مشکل از بیرون غذا تهیه کردند تا شرایط بهتری برای ورزشکاران فراهم شود. یکی از مشکلات ما این بود که سه روز تمرین نداشتیم. امیدواریم در روز‌های باقی‌مانده نیز شرایط مناسبی برای آماده‌سازی داشته باشیم تا بتوانیم با آمادگی مطلوب وارد رقابت‌ها شویم. اگر از شرایط هتل و غذا بگذریم، همه بچه‌ها مصمم هستند بهترین نتایج ممکن را در ناگویا کسب کنند. ما با هدف افتخارآفرینی برای ایران به این رقابت‌ها آمده‌ایم و تلاش می‌کنیم با وجود دشواری‌هایی که پشت سر گذاشته‌ایم، عملکرد خوبی داشته باشیم.»

فقط طلا

زهرا نجاتی، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بانوان تنها هدف این تیم را قهرمانی آسیا و کسب مدال طلا خواند: «بازی‌های پاراآسیایی برای ما رویدادی مهم و ارزشمند است و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا نماینده‌ای شایسته برای ایران باشیم. هدف ما حضور در دیدار نهایی و کسب نتیجه‌ای در شأن نام و اعتبار ورزش کشورمان است. این رشته طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و تیم ملی توانسته است گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای جایگاه خود در آسیا بردارد. با عنوان نایب‌قهرمان آسیا در ناگویا حضور داریم و امیدواریم با ارائه عملکردی موفق، مدالی ارزشمند و تاریخی برای کشورمان به دست آوریم. چین و ژاپن از رقبای سنتی ما هستند. ژاپن به عنوان میزبان از امتیاز میزبانی برخوردار است و چین نیز همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بوده است.»