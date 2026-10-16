کد خبر: 1385032
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
ورزش » ساير
امید‌های فرنگی بر بام دنیا

پرچم ایران در امریکا بالا رفت

پرچم ایران در امریکا بالا رفت لاس‌وگاس برای کشتی فرنگی ایران صرفاً محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان نبود و خاطره‌ای فراتر از یک رقابت را به همراه داشت، آن‌هم با پایانی به شیرینی قهرمانی در خاک امریکا در پی صید سه طلا و دو برنز. 
دنیا حیدری

جوان آنلاین: لاس‌وگاس برای کشتی فرنگی ایران صرفاً محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان نبود و خاطره‌ای فراتر از یک رقابت را به همراه داشت، آن‌هم با پایانی به شیرینی قهرمانی در خاک امریکا در پی صید سه طلا و دو برنز. 
رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان فرصت مناسبی بود تا ملی‌پوشان ایران بار دیگر توانایی‌های خود را به رخ دنیا کشیده و بر بام آن بایستند، آن‌هم مقتدرانه. امید‌ها کار خود را با کسب دو برنز و یک طلا آغاز کردند و در روز آخر با ضرب دو طلای دیگر با قهرمانی به هدفشان رسیدند. 

 ۲ طلا برای ضمانت قهرمانی
با وجود کسب نتایج قابل قبول در روز نخست، شاگردان رنگرز مسیر دشواری را برای کسب عنوان قهرمانی در پیش داشتند. همین مسئله، مسئولیت نماینده‌های ایران در روز دوم را دوچندان کرده بود. دیدار‌های رده‌بندی و فینال روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد پنج‌شنبه در پنج وزن ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در امریکا برگزار شد. روز پایانی تنها فرصت باقی‌مانده امید‌های فرنگی ایران بود برای قهرمانی و ایستادن بر بام دنیا. 
عرفان جرکنی، نخستین نماینده ایران در روز پایانی بود. فرنگی‌کار وزن ۶۳ کیلوگرم که کار خود را با برتری مقابل حریف گرجستانی آغاز کرد و در ادامه با عبور از سد نمایندگان آلبانی، مولداوی و ترک، خود را به فینال رساند. حضور جرکنی در فینال امید ایران را برای کسب دومین طلا افزایش داد، اما عبور از سد ماناتو ناکامورا ژاپنی اصلاً کار آسانی نبود. با وجود این جرکنی با موفقیت این آزمون را پشت سر گذاشت و بعد از کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال، به پرچم پرافتخار ایران ادای احترام کرد. او همچنین در پی کسب دومین طلای ایران گفت: «پیش از اعزام به این دوره از مسابقات با خود عهد کرده بودم در صورت کسب مدال طلا، این عنوان ارزشمند را به ارواح پاک شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و خانواده‌های صبور و گرانقدرشان تقدیم کنم که خدا را شاکرم توفیق این اقدام نصیبم شد. سرباز کوچک این آب و خاک هستم و دوست دارم همیشه سرباز این وطن بمانم و تا پای جان برای سربلندی و افتخارآفرینی برای ایران تلاش کنم. ما ایرانی هستیم و کشتی در خون و رگ‌های ما جریان دارد. مدال طلا همیشه و در هر میدانی متعلق به ایران و ایرانی است.»
سومین طلایی ایران، یاسین یزدی بود. نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم ایران دور نخست استراحت داشت، اما در ادامه واموس صربستانی، حاجی‌یف از جمهوری آذربایجان، و مارتین لوساک نروژی را برای فینالیست شدن از سد راه برداشت. در فینال نیز با برتری مقابل تمیرلان تورداکین قزاقستانی صاحب سومین مدال طلای ایران در خاک امریکا شد. طلای یاسین یزدی حسن‌ختامی بود برای قهرمانی امید‌های کشتی فرنگی در قهرمانی جهان. موفقیتی که پسر طلایی وزن ۸۷ کیلوگرم ایران بار‌ها و بار‌ها بابت آن خدا را شکر کرد: «اکثر چهره‌های مدعی در این مسابقات حضور داشتند و رقابت‌ها از کیفیت فنی بالایی برخوردار بود. بسیار خوشحالم که توانستم به مدال طلا برسم و همچنین سهم کوچکی در افتخارآفرینی و قهرمانی مقتدرانه تیم ملی ایفا کنم. خدا را شاکرم که با پیروزی در کشتی آخر و فینال، قهرمانی تیم ملی ایران مسجل و تکمیل شد تا ثمره ماه‌ها تلاش و حضور متوالی در اردو‌های سنگین و فشرده را ببینیم.»

 همه موفق نبودند
البته دست تمام نفرات اعزام شده به امریکا به مدال نرسید و نفراتی، چون آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵، اوارا بویری در ۷۷ و ابوالفضل فتحی در ۱۳۰ کیلوگرم دست خالی ماندند. با وجود این قهرمانی در امریکا بار دیگر توانایی کشتی ایران در رده‌های پایه را به رخ کشید. این موفقیت برای کشتی فرنگی ایران فقط به کسب سه طلا و دو برنز محدود نمی‌شود و این در واقع تصویری از نسلی است که حالا فرصت بیشتری برای نشان دادن توانایی‌های خود پیدا کرده است. نسلی که سال‌های آینده می‌تواند بخشی از بار مسئولیت بزرگسالان را به دوش بکشد. 

 تبریک سردار به امید‌ها
کسب این موفقیت که باعث شد ایران با ۱۱۹ امتیاز بالاتر از قزاقستان و روسیه بر سکوی نخست قرار گیرد، پیام‌های تبریک بسیاری را در پی داشت. سردار وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز قهرمانی امید‌های فرنگی را تبریک گفت: «درخشش کشتی‌گیران ایرانی در خاک امریکا را می‌توان نشانه‌ای از ظرفیت ورزش ایران برای پرورش قهرمانانی دانست که در میدان‌های جهانی برای به اهتزاز درآمدن نام کشور تلاش می‌کنند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، کشتی فرنگی ، لاس وگاس
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