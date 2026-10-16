جوان آنلاین: صاحب رستوران که برادر مرد همسایه را به خاطر ایجاد مزاحمت برای همسرش به قتل رسانده بود، قبل از فرار به ترکیه بازداشت شد.

به گزارش «جوان»، پرونده درگیری مرگبار همسایگان در محله باغ‌فیض تهران با دستگیری متهم اصلی در شهرستان ملایر وارد مرحله تازه‌ای شد. مرد جوانی که پس از وقوع نزاع از محل گریخته‌بود، در حالی شناسایی و بازداشت شد که بنا بر اطلاعات پرونده، قصد داشت با کمک قاچاقچیان انسان خود را به ترکیه برساند و از کشور خارج شود.

آغاز تحقیقات

رسیدگی به این پرونده صبح دوشنبه ۲۰ مهرماه، با اعلام مرگ مشکوک مردی به نام فرزین در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران آغاز شد. قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، پس از اطلاع از موضوع همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به بیمارستان رفت. بررسی‌های اولیه نشان داد فرزین شامگاه یک‌شنبه ۱۹ مهرماه در جریان درگیری با چند نفر به‌شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شده‌بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او نتیجه نداد. معاینات اولیه از وارد آمدن ضربه به سر وی حکایت داشت. مادر و برادر مقتول نیز در جریان این نزاع زخمی شده بودند. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، کارآگاهان تحقیقات میدانی را برای شناسایی عامل یا عاملان جنایت و روشن شدن انگیزه درگیری آغاز کردند.

مزاحمت برای زن همسایه

تحقیقات از اظهارات شاهدان و بررسی‌های محلی نشان داد ماجرا از مشاجره‌ای بر سر تحویل یک سفارش غذایی آغاز شده‌بود. طبق اطلاعات اولیه پرونده، زن یکی از ساکنان ساختمان هنگام دریافت سفارش با مزاحمت یکی از همسایه‌ها روبه‌رو شد و موضوع را با شوهرش در میان گذاشت. مرد جوان پس از اطلاع از ماجرا به محل رفت و با همسایه درگیر شد، اما با میانجی‌گری دیگر ساکنان، درگیری نخست پایان یافت. با این حال، اختلاف خاتمه پیدا نکرد و طرفین ماجرا را با اعضای خانواده و اطرافیان خود در میان گذاشتند. مدتی بعد، مرد همسایه به همراه برادر و تعدادی از همراهانش به محل بازگشت. از سوی دیگر، فرزین نیز به همراه مادرش برای حمایت از برادر خود در محل حاضر شد. با روبه‌رو شدن دو طرف، مشاجره بار دیگر بالا گرفت و این بار نزاع به درگیری فیزیکی کشیده شد.

ضربه مرگبار و فرار از صحنه

در جریان درگیری دوم، فرزین به‌شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. برادر او نیز زخمی شد و مادرشان از ناحیه دست آسیب دید. پس از این حادثه، مرد همسایه و همراهانش محل را ترک کردند و تحقیقات برای شناسایی فردی که ضربه مرگبار را وارد کرده‌بود، ادامه یافت. کارآگاهان با پیگیری سرنخ‌ها دریافتند متهم اصلی پس از حادثه از تهران گریخته و به شهرستان ملایر رفته است. بررسی‌های پلیسی به شناسایی مخفیگاه او در یکی از روستا‌های این شهرستان انجامید.

ناکامی در فرار به ترکیه

متهم ۲۷ ساله که صاحب رستورانی در منطقه دره فرحزاد تهران است، در نخستین بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: «حدود شش ماه است که ازدواج کرده‌ام و صاحب یک رستوران در دره فرحزاد هستم. شب حادثه همسرم با من تماس گرفت و گفت وقتی برای تحویل گرفتن سفارش غذا به در خانه رفته، پسر همسایه برایش مزاحمت ایجاد کرده‌است.

وقتی این موضوع را شنیدم، خودم را به خانه رساندم و با پسر همسایه درگیر شدم. در جریان درگیری، اعضای خانواده‌اش به کمک او آمدند و مرا کتک زدند. بعد از آن به رستورانم برگشتم، اما ماجرا از ذهنم بیرون نمی‌رفت. این‌بار همراه تعدادی از کارگران رستوران به ساختمان برگشتم و دوباره با پسر همسایه و اعضای خانواده‌اش درگیر شدیم.

در جریان این درگیری، فرزین مجروح شد و بعد فهمیدم که جانش را از دست داده‌است. من قصد کشتن او را نداشتم و ضربه مرگبار در جریان درگیری وارد شد. از اتفاقی که افتاده پشیمانم. بعد از حادثه از تهران فرار کردم و به ملایر رفتم. قصد داشتم با کمک قاچاقچیان انسان به ترکیه بروم و از کشور خارج شوم، اما پیش از آنکه بتوانم فرار کنم، پلیس مخفیگاهم را شناسایی کرد و دستگیر شدم.» تحقیقات از متهم در جریان است.