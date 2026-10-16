کد خبر: 1385025
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۳
اقتصاد » اخبار کلی
شارژ ماهانه «کیف پول ایران» کارمندان آغاز شد

پول توجیبی کارمندان تضمین می‌شود

1 کیف پول ایران در شرایط اختلال اینترنت و هک شبکه بانکی از مسیر کد دستوری قابل دسترس است و کاربران امکان مشاهده موجودی، شارژ کیف پول، انتقال وجه و خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را با آن دارند
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: «کیف پول ایرانی» یک ابزار پرداخت الکترونیکی است که قرار است برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی) فعال شود. این نوع ابزار‌ها معمولاً به کاربر اجازه می‌دهند بدون نیاز مستقیم به کارت بانکی فیزیکی، پرداخت‌های روزمره خود را از طریق یک حساب دیجیتالی روی گوشی انجام دهد. به گفته سازمان اداری و استخدامی کشور قرار است با رضایت کاربر، ماهانه حدود یک میلیون تومان به این کیف پول منتقل شود. تعبیر «واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان» ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت مزیت رفاهی تازه‌ای تعریف کرده است؛ حال آنکه متن مصوبه دولت، از تغییر مسیر پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی موجود سخن می‌گوید، نه ایجاد یک پرداخت جدید. 
 
کیف پول ایران پس از چند ماه فعالیت محدود، با یک تصمیم دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. براساس تصویب‌نامه شماره ۶۷۸۵۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران، دستگاه‌های مشمول باید با رضایت کارکنان، ماهانه دست‌کم یک میلیون تومان از کمک‌های رفاهی آنان را در این کیف پول شارژ کنند. سقف این پرداخت نیز تابع ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی خواهد بود. بنابراین عدد یک میلیون تومان کف پرداخت است و نمی‌توان آن را مبلغ ثابت یا مزایای تازه‌ای برای همه کارکنان دانست. کارت مترو، کارت اتوبوس و کارت سوخت ابزار‌هایی است که تحت عنوان کیف پول الکترونیک (کیپا)، بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای پرداخت‌های خرد و روزمره طراحی کرده است. مزیت اصلی این کارت‌ها، سرعت بالا و عدم نیاز دائمی به اتصال اینترنتی برای هر تراکنش است. کیف پول ایرانی به‌احتمال زیاد در همین خانواده از ابزار‌های پرداخت قرار می‌گیرد، یعنی جایگزین یا مکمل شیوه‌های فعلی پرداخت حقوق و مزایا برای کارمندان دولت است. کنشگران معتقدند، کیف پول الکترونیکی در ایران سابقه‌ای طولانی‌تر از «کیف پول ایران» دارد، اما هیچ‌یک از تجربه‌های پیشین نتوانسته‌اند جایگاه کارت بانکی را در پرداخت‌های روزمره به‌طور جدی به چالش بکشند. شبکه گسترده کارت‌خوان، دسترسی مستقیم به موجودی حساب و نبود نیاز به شارژ قبلی باعث شده است کاربر ایرانی دلیل روشنی برای انتقال پول از حساب بانکی به یک کیف پول جداگانه نداشته باشد. همچنین بخش دیگری از مصوبه دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه می‌دهد برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران اقدام کند. به عبارت دیگر، مصوبه هیئت وزیران در عمل می‌کوشد، به‌جای آنکه کاربر ابتدا کیف پول را انتخاب و سپس آن را شارژ کند، بخشی از پرداخت‌های دولت مستقیماً به موجودی کیف پول تبدیل شود. معنای مهم‌تر مصوبه آن است که دولت می‌خواهد به‌جای انتظار برای استقبال خودجوش کاربران، با هدایت بخشی از پرداخت‌های عمومی، برای کیف پول تازه‌تأسیس بانک مرکزی تقاضای اولیه ایجاد کند. به این ترتیب، دولت همزمان نقش تأمین‌کننده منابع، ایجادکننده تقاضا و یکی از محرک‌های پذیرش این ابزار را برعهده می‌گیرد. 

 اجرای آزمایشی کیف پول ایران
در این خصوص رئیس سازمان اداری و استخدامی از اجرای آزمایشی واریز کمک‌های رفاهی کارمندان دولت به کیف پول ایران خبر داد و گفت: با آماده‌شدن زیرساخت فنی بانک مرکزی و اعلام آمادگی دو وزارتخانه ارتباطات و کشور این طرح در آستانه اجرا قرار گرفته است. علی‌اکبر حدادی هرندی افزود: کیف پول ایران ابزار پرداختی بر بستر کد‌های دستوری است که با شماره‌گیری ‎*۹۸#‎ می‌توان از آن استفاده کرد. وی تأکید کرد: این ابزار پرداخت در شرایط اختلال اینترنت و هک شبکه بانکی نیز از مسیر کد دستوری قابل دسترس است و کاربران امکان مشاهده موجودی، شارژ کیف پول، انتقال وجه و خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد را با آن دارند. 

 پرداخت تازه‌ای در کار نیست
تعبیر «واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارکنان» ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت مزیت رفاهی تازه‌ای تعریف کرده است؛ حال آنکه متن مصوبه از تغییر مسیر پرداخت بخشی از کمک‌های رفاهی موجود سخن می‌گوید، نه ایجاد یک پرداخت جدید. رضایت کارکنان نیز در مصوبه تصریح شده است. در نتیجه، دست‌کم براساس متن فعلی، دستگاه اجرایی نمی‌تواند بدون رضایت فرد، بخشی از رفاهیات او را به کیف پول منتقل کند. با این حال، هنوز مشخص نیست رضایت چگونه دریافت می‌شود، امکان لغو آن در چه زمانی وجود دارد و اگر کارمند استفاده از کیف پول را نپذیرد، کمک رفاهی او از چه مسیری پرداخت خواهد شد. 

 اجرای مصوبه به همکاری چند نهاد وابسته است
اجرای این تصمیم تنها برعهده بانک مرکزی نیست. سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه و خزانه‌داری کل کشور باید ترتیبات تأمین و تخصیص منابع، درخواست وجه، واریز منابع به حساب اعلامی بانک مرکزی و ارسال فهرست مشمولان را فراهم کنند. برای اجرای پرداخت، اطلاعاتی شامل کد ملی، شماره تلفن همراه متعلق به فرد و مبلغ تخصیص‌یافته در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. مصوبه برای فراهم کردن ترتیبات اجرایی، مهلتی حداکثر یک‌ماهه تعیین کرده است. پس از دریافت منابع و اطلاعات، بانک مرکزی باید کیف پول کارکنان دستگاه متقاضی را ایجاد یا به‌روزرسانی و موجودی آن را شارژ کند. بنابراین ابلاغ مصوبه به‌معنای شارژ فوری کیف پول همه کارکنان نیست و آغاز پرداخت در هر دستگاه به تکمیل زنجیره تبادل اطلاعات و تأمین منابع وابسته خواهد بود. براساس توضیحات منتشرشده از سوی مدیرعامل شاپرک، سقف موجودی کیف پول ایران ۱۵میلیون تومان و سقف هر تراکنش ۵ میلیون تومان تعیین شده است. نگهداری وجوه نزد بانک مرکزی و تسویه روزانه پذیرندگان نیز بخشی از ساختار اعلام‌شده این طرح است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دیجیتال ، پول ، بانک مرکزی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

بدون شرح

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حمایت آقای خاص از امباپه

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار