دیدار پزشکیان با نخست وزیر ارمنستان 

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0646\u0648\u0627\u0646\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0646\u0648\u0639 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u00ab\u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0644 \u067e\u0627\u0634\u06cc\u0646\u06cc\u0627\u0646\u00bb \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0631\u0645\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.