کد خبر: 1385019
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان: توسعه روابط ایران و گرجستان نیازمند چارچوب‌های شفاف است

7 رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در دیدار با نخست وزیر گرجستان با تاکید بر لزوم توسعه ارتباطات بین دو کشور تصریح کرد: نیازمند چارچوب‌های روشن و شفاف در این حوزه هستیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی با ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس این گزارش در این دیدار دو طرف به بررسی همکاری‌های میان دو کشور و روابط ایران و گرجستان پرداختند.

پزشکیان با اشاره به افزایش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین ایران و گرجستان گفت: ما باید به صورت عملیاتی ارتباطاتمان را گسترش دهیم، به همین منظور نیازمند تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص هستیم.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان گفت: این تحریم‌ها خارج از چارچوب‌های انسانی بوده و حملات آنها در ماه‌های گذشته غیرقابل توجیه و غیرانسانی است.

پزشکیان با اشاره به مواضع شفاف رهبر شهید انقلاب در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای تصریح کرد: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تبلیغات مخرب علیه کشورمان را دروغ می‌دانیم.

رئیس جمهور یادآور شد: ما همیشه آماده گفت‌وگو بوده‌ایم؛ آنها فکر می‌کنند می‌توانند ما را تسلیم کنند اما ما زیر بار زور نخواهیم رفت.

نخست وزیر گرجستان: مداخلات خارجی در امور کشورها را رد می‌کنیم

ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان نیز با تاکید بر مواضع شفاف این کشور در قبال کشورهای همسایه گفت: مواضع ما در قبال کشورهای همسایه شفاف بوده و هرگونه مداخله خارجی را در امور کشورها رد می‌کنیم.

نخست وزیر گرجستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی بین دو کشور تاکید کرد: اصول ما دوستی و همکاری بین دو کشور است و امیدواریم بتوانیم با همکاری وزرای خارجه و دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف به نقطه نظرات مشترکی در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری برسیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، گرجستان ، دولت چهاردهم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بدون شرح

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حمایت آقای خاص از امباپه

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار