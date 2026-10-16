جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی با ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس این گزارش در این دیدار دو طرف به بررسی همکاری‌های میان دو کشور و روابط ایران و گرجستان پرداختند.

پزشکیان با اشاره به افزایش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین ایران و گرجستان گفت: ما باید به صورت عملیاتی ارتباطاتمان را گسترش دهیم، به همین منظور نیازمند تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص هستیم.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان گفت: این تحریم‌ها خارج از چارچوب‌های انسانی بوده و حملات آنها در ماه‌های گذشته غیرقابل توجیه و غیرانسانی است.

پزشکیان با اشاره به مواضع شفاف رهبر شهید انقلاب در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای تصریح کرد: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تبلیغات مخرب علیه کشورمان را دروغ می‌دانیم.

رئیس جمهور یادآور شد: ما همیشه آماده گفت‌وگو بوده‌ایم؛ آنها فکر می‌کنند می‌توانند ما را تسلیم کنند اما ما زیر بار زور نخواهیم رفت.

نخست وزیر گرجستان: مداخلات خارجی در امور کشورها را رد می‌کنیم

ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان نیز با تاکید بر مواضع شفاف این کشور در قبال کشورهای همسایه گفت: مواضع ما در قبال کشورهای همسایه شفاف بوده و هرگونه مداخله خارجی را در امور کشورها رد می‌کنیم.

نخست وزیر گرجستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی بین دو کشور تاکید کرد: اصول ما دوستی و همکاری بین دو کشور است و امیدواریم بتوانیم با همکاری وزرای خارجه و دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف به نقطه نظرات مشترکی در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری برسیم.