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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۷
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«یحیی سنوار»؛ اسطوره‌ای جاویدان در تاریخ مبارزات ملت فلسطین

ف شهید «یحیی سنوار» رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش حماس با عملکرد ویژه خود در برهه ای حساس از تاریخ مبارزات ملت فلسطین با اشغالگری به اسطوره جاویدان برای نسل های آینده تبدیل شد.

جوان آنلاین: امروز ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) مصادف با دومین سالروز شهادت «یحیی سنوار» رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش حماس است. امروز جهان اسلام و آزادگان جهان شهادت مردی را گرامی می‌دارد که نامش با نوار غزه غزه و لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ درگیری با اشغالگران صهیونیست پیوند خورده و در هم تنیده شده است.

‌شهید یحیی سنوار ملقب به «ابو ابراهیم» مردی است که هرچند جسمش از بین ما رفته، اما نامش همواره در خاطره ملت فلسطین و همه آزادگان جهان زنده و جاویدان است.

داستان شهید یحیی سنوار فقط داستان یک مرد نیست بلکه داستان مردمی است که در مواجهه با جنگی بی‌رحمانه، به سرزمین، هویت و حق آزادی خود با قدرت پایبند ماندند.

این مردم بهای سنگینی را برای اعتقاد راسخ خود در نوار غزه پرداختند و فرزندان خود را در این راه به گونه‌ای فدا کردند که کلمات قادر به توصیف آن نیستند.

ممکن است یک فرمانده و رهبر شهید شود، اما با رفتن وی، آرمان هایش از بین نمی رود. ممکن است صدایش خاموش شود، اما دیدگاهها و جملات پر معنایی که در دل تاریخ به یادگار گذاشته است، درخاطره ها باقی می ماند.

قدرت و تاثیرگذاری یحیی سنوار به حدی است که حتی خود تحلیلگران صهیونیست ها پس از شهادت وی اذعان می کنند که شهید ابو ابراهیم پیروز میدان بود و توانست صهیونیست ها را نه یک سال یا سه سال بلکه در چندین نسل شکست دهد و آنها را با بحران های عمیق داخلی روبرو کند.

به اذعان این تحلیلگران، شهید یحیی سنوار با عملکرد خود مساله فلسطین را بار دیگر با قدرت در کانون توجه جهانی قرار داد و موجی از همبستگی با ملت فلسطین را در سطح جهان رقم زد.

با وجود گذشت دوسال از شهادت ابو ابراهیم، ‌فلسطینیان نشان دادند که مساله فلسطین با شهادت رهبران و فرماندهان هرگز از بین رفتنی نیست و راه آنها ادامه دارد و نوار غزه با وجود همه ویرانی ها و جنایت های اشغالگران محو شدنی نیست، زیرا ملتی استوار در آنجا هستند و حق خود را فریاد می زنند.

این مردم رنج دیده همچنان شعله امید را در دل خود روشن نگه داشته اند و به مبارزه و حق تعیین سرنوشت خود پایبندند.

فلسطین فراتر از نام‌ها و پایدارتر از تمام تلاش‌ها برای محو هویتش است و داستان مردمش همچنان در خاطره نسل‌ها زنده خواهد ماند.

شهید سنوار در ۱۹ اکتبر ۱۹۶۲ (۲۷ مهر ۱۳۴۱) در اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه دیده به جهان گشود و پس از پایان تحصیلات خود در دوره دبیرستان، وارد دانشگاه اسلامی غزه شد و با مدرک کارشناسی زبان عربی فارغ التحصیل شد.

رژیم صهیونیستی در بیستم ژانویه ۱۹۸۸میلادی(دی ماه ۱۳۶۶) شهید سنوار را بازداشت و به حبس ابد محکوم کردند و وی ۲۳ سال از عمر خود را در زندان‌ سپری کرد.

شهید سنوار در زندان زبان عبری را یاد گرفت و چند اثر سیاسی و ادبی را ترجمه و تالیف کرد. رمان خار و میخک (منتشر شده به سال ۲۰۰۴) و رمان شکوه (منتشر شده در سال ۲۰۱۰) از جمله این آثار بود.

شهید سنوار همراه بیش از یکهزار اسیر فلسطینی در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ (۱۹ مهر ۱۳۹۰) در چارچوب توافقنامه مبادله اسیران بین حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد. وی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ خورشیدی) به عضویت دفتر سیاسی جنبش حماس درآمد و در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ خورشیدی) رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه شد.

پس از ترور شهید «اسماعیل هنیه»، شورای جنبش حماس در ۶ اوت ۲۰۲۴ (۱۶ مرداد ۱۴۰۳) شهید سنوار را به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب کرد.

از نگاه رژیم صهیونیستی، شهید ابو ابراهیم «مغز متفکر عملیات طوفان الاقصی» به شمار می رفت و در بالای لیست اهداف ترور رژیم اسرائیل قرار داشت.

در جریان تبادل آتش بین رزمندگان مقاومت و نیروهای یگان ۸۲۸ ارتش رژیم صهیونیستی در محله تل السلطان در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ میلادی، ساختمان محل حضور شهید سنوار با گلوله تانک‌ها هدف قرار گرفت.

شهید سنوار همراه «محمود حمدان» محافظ خودش پس از نبرد مستقیم با نظامیان رژیم اسرائیل و مجروح شدن، در این ساختمان پناه گرفته بود و تا لحظه شهادت دلاورانه به نبرد ادامه داد.

برچسب ها: یحیی سنوار ، فلسطین ، مقاومت
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