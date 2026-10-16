رزمایش مواسات، کمک مؤمنانه و اهدای جهیزیه با عنوان «بعثت» برگزار شد

بزرگترین رزمایش مواسات، کمک مؤمنانه و اهدای جهیزیه با عنوان «بعثت» با محوریت «آقای شهید ایران»، به همت سپاه محمد رسول الله (ص) امروز از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب تهران برگزار شد.

جوان آنلاین:بزرگترین رزمایش مواسات، کمک مؤمنانه و اهدای جهیزیه با عنوان «بعثت» با محوریت «آقای شهید ایران»، به همت سپاه محمد رسول الله (ص) امروز از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب تهران برگزار شد.

این برنامه با نگاهی متفاوت طراحی شده و قرار است ظرفیت‌های گوناگون مردمی از جمله بازار، اصناف، مساجد، هیئات، مدارس، دانش‌آموزان و تجمعات میدانی در یک پویش مشترک هماهنگ شوند تا کمکی شایسته و با حفظ کرامت در اختیار خانواده‌های هدف قرار گیرد.

بسته‌های معیشتی شامل اقلام اساسی نظیر برنج، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی، شکر، قند، تن ماهی و روغن است. تمامی مراحل شناسایی دقیق جامعه هدف، تعیین نقاط تحویل و بسته‌بندی نهایی انجام شده و از بعدازظهر روز جمعه ۲۴ مهرماه و عملیات تحویل اقلام و جهیزیه‌ها به نیازمندان و زوج‌های جوان با رعایت کامل شأن و کرامت انسانی آنان پس از انجام مراسم آغاز خواهد شد.