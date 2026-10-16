کد خبر: 1385002
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

آماده باش در اراضی اشغالی ۱۱ روز قبل از انتخابات

ف رژیم صهیونیستی ۱۱ روز پیش از برگزاری انتخابات این رژیم، سطح آماده‌باش امنیتی خود را افزایش داد.

جوان آنلاین: سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که این رژیم طی روزهای اخیر، در پی احتمال تشدید تنش‌های امنیتی، سطح آماده‌باش خود را افزایش داده است.

بنا بر اعلام این سازمان این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی که قرار است در ۲۷ اکتبر جاری برگزار شود، صورت گرفته است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال حاضر، اطلاعات تاییدشده‌ای درباره قصد ایران یا حزب‌الله برای انجام حمله علیه رژیم صهیونیستی در دست نیست با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و با توجه به نشانه‌ها و تحولات در جبهه‌های مختلف، این دوره را مقطعی حساس توصیف می‌کند.

این در حالی است که به گزارش این رسانه اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه نشستی امنیتی با حضور مقام‌های ارشد نهادهای امنیتی برگزار کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد که نتانیاهو و ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، طی روزهای اخیر درباره احتمال تشدید تنش‌ها هشدار دادند. زامیر اعلام کرده است که با توجه به هشدارهای مکرر در جبهه‌های مختلف و حساسیت شرایط کنونی، احتمال تشدید تنش‌ها افزایش یافته است.

برچسب ها: اراضی اشغالی ، اسرائیل ، انتخابات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

بدون شرح

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

تقدیر از پزشکیان بسیجی

خشایارستیزی روبی کوچولو

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

حمایت آقای خاص از امباپه

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار