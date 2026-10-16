آماده باش در اراضی اشغالی ۱۱ روز قبل از انتخابات

جوان آنلاین: سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که این رژیم طی روزهای اخیر، در پی احتمال تشدید تنش‌های امنیتی، سطح آماده‌باش خود را افزایش داده است.

بنا بر اعلام این سازمان این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات رژیم صهیونیستی که قرار است در ۲۷ اکتبر جاری برگزار شود، صورت گرفته است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال حاضر، اطلاعات تاییدشده‌ای درباره قصد ایران یا حزب‌الله برای انجام حمله علیه رژیم صهیونیستی در دست نیست با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و با توجه به نشانه‌ها و تحولات در جبهه‌های مختلف، این دوره را مقطعی حساس توصیف می‌کند.

این در حالی است که به گزارش این رسانه اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه نشستی امنیتی با حضور مقام‌های ارشد نهادهای امنیتی برگزار کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد که نتانیاهو و ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش این رژیم، طی روزهای اخیر درباره احتمال تشدید تنش‌ها هشدار دادند. زامیر اعلام کرده است که با توجه به هشدارهای مکرر در جبهه‌های مختلف و حساسیت شرایط کنونی، احتمال تشدید تنش‌ها افزایش یافته است.