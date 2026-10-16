«مجید مجیدی» پس از دریافت جایزه بزرگ جشنواره «بوسان» برای فیلم «غذای نیمروز» با قدردانی از مردم ایران گفت: قهرمان‌های واقعی فیلم‌های ما شما هستید. شما هستید که سینما زنده است و ما به عشق شما مردم فیلم می‌سازیم.

جوان آنلاین: مجید مجیدی پس از دریافت جایزه بزرگ سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان ۲۰۲۶ در سخنانی اظهار داشت: تشکر می‌کنم از خانواده خودم، از گروه صمیمی خودم که صادقانه و عاشقانه پای این پروژه بودند.

وی با بیان اینکه «مادر» همیشه قهرمان زندگی همه ماست، افزود: قبل از شروع این فیلم متاسفانه مادرم که همیشه پشتوانه ما بود؛ را از دست دادم اما انرژی و دعای او در فیلم بود و باعث شد نقش مادر که در فیلم است، با این که بازیگر نبود و جزو مردم عادی بود، به خوبی ایفا شود.

مجیدی گفت: در آخر می‌خواهم که این جایزه را با افتخار تقدیم کنم به مردم شجاع و دلیر ایران که شجاعانه در طول سالیان سال ایستادگی کردند و زیر بار ظلم نرفتند و همچنان مقاومت می‌کنند.

مجیدی ابراز امیدواری کرد جهان روزی شاهد این باشد که دیگر جنگی وجود نداشته باشد و (مردم) جهان در صلح، آرامش و توام با عشق، یگانگی و برادری بتوانند در کنار هم زندگی کنند. به امید آن روز که جهان پر از عشق و دوستی باشد.

وی با اشاره به حملات آمریکایی علیه ایران و مدرسه «شجره طیبه» میناب ادامه داد: روز اول حمله فقط ۱۶۸ کودک بیگناه در یک مدرسه‌ای بمباران شدند و اینها قطعه قطعه شدند؛‌ طوری که جنازه برخی از این بچه‌ها هیچ وقت پیدا نشد، آنهایی هم که پیدا شد، همه قطعه قطعه شدند.

مجیدی گفت: حدود ۱۵۰ هزار خانه، فقط مسکونی، از دانشگاه بگیرید، مدرسه بگیرید، بیمارستان را بمباران کردند و چهار، پنج هزار نفر را در طول این مدت از دست دادیم.

وی تصریح کرد: واقعا فکر می‌کنید جرم مردم ما چیست؟ جرم مردم ما این است که فقط می‌خواهند استقلال داشته باشند. زیر ظلم و استعمار نباشند و مردم ما برای همین مبارزه می‌کنند و تا آخر هم خواهند ایستاد.