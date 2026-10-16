تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با اجرای عملیات تخریب و انفجار ساختمان‌ها در شرق شهر غزه، به طور گسترده به این منطقه تیراندازی کرد.

مناطق شرقی شهر غزه نیز به صورت پراکنده هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

در مرکز نوار غزه، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده مناطق شمالی اردوگاه البریج را به گلوله بستند.

در جنوب نوار غزه نیز تانک‌های رژیم صهیونیستی چندین بار چادرهای آوارگان در مواصی رفح را هدف تیراندازی قرار دادند.

همزمان، تیراندازی شدید تانک‌های اسرائیلی در جنوب خان‌یونس ادامه داشت.

همچنین بالگردهای رژیم صهیونیستی خیابان اول در محله شیخ رضوان شهر غزه را هدف قرار دادند که این حمله تلفاتی در پی نداشت.