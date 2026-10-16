کد خبر: 1384992
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
جامعه » اخبار كلی

روایت ۷ تصادف فوتی در هفته سوم مهرماه

6 رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وقوع ۷ حادثه منجر به فوت در معابر پایتخت طی هفته سوم مهرماه، عدم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را علت فوت سه موتورسوار عنوان کرد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: استفاده از کلاه ایمنی نقش مهمی در کاهش شدت صدمات ناشی از تصادفات دارد و موتورسواران باید هنگام استفاده از موتورسیکلت حتی در مسیرهای کوتاه و معابر شهری از کلاه ایمنی استفاده کرده و بند آن را به‌ درستی ببندند.

اولین حادثه در هفته سوم مهرماه

وی اظهار کرد: حوالی ساعت ۰۷:۱۴ روز سه شنبه ۱۴ مهرماه یک دستگاه سواری پژو در بزرگراه آزادگان «به سمت غرب بعد از پل شهید بروجردی لاین کندرو» به دلیل «تخطی از سرعت مطمئنه» با عابر پیاده برخورد می‌کند که متأسفانه در این حادثه عابر پیاده در اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می‌کند.

حادثه ناگوار دیگری رقم خورد

سردار موسوی پور ادامه داد: روز پنجشنبه ۱۶ مهر ماه ساعت نیز در ساعت ۲:۳۰ بامداد در خیابان کردستان مسیر « شمال به جنوب» روی پل حافظ یک دستگاه موتورسیکلت به علت «عدم توجه به جلو» پس از برخورد با یک دستگاه وانت مزدا بر اثر شدت ضربه در محل فوت می‌کند.

حادثه سوم

وی گفت: حوالی ساعت ۱۹:۳۲ جمعه ۱۷ مهرماه نیز یک دستگاه سواری جک با عابر پیاده در خیابان پاسداران نبش خیابان بوستان ۵ با حرکت دنده عقب «نقض ماده ۱۵۵ آیین نامه» برخورد کرده و عابر به علت شدت صدمات در محل فوت می‌کند.

حادثه چهارم

سردار موسوی پور ادامه داد: حادثه چهارم طی هفته گذشته جمعه ۱۷ مهر ماه حوالی ساعت ۱۹:۱۱ در بزرگراه آزادگان به سمت شمال زیر پل و تقاطع علامه جعفری رخ داد که یک دستگاه خودروی سواری با عابر پیاده برخورد کرد و در پی این حادثه تلخ عابر پیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت. بررسی‌ها نشان از آن دارد متأسفانه این فرد هنگام عبور از عرض معبر از پل عابر پیاده استفاده نکرده بود.

حادثه پنجم

رئیس پلیس راهور تهران گفت: حادثه پنجم در هفته سوم مهر ماه یکشنبه ۱۹ مهر ماه حوالی ساعت ۰۲:۱۱ بامداد در شهرری خیابان جوانمرد قصاب رخ داد که یک دستگاه «موتورسیکلت» به علت «عدم توجه به جلو» با وانت نیسان برخورد کرد و در این حادثه متأسفانه موتورسیکلت سوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و شدت ضربه به سر، جان خود را از دست داد.

ششمین تصادف

وی افزود: یکشنبه ۱۹ مهر ماه حوالی ساعت ۰۲:۴۳ در بزرگراه شهید یاسینی به سمت جنوب بعد از پل شهید بابایی یک دستگاه «کامیون» به علت «عدم توجه به جلو» با عابر پیاده برخورد کرده که در این حادثه متأسفانه عابرپیاده بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

عدم توجه به جلو و هفتمین حادثه

سردار موسوی پور ادامه داد: چهارشنبه ۲۲ مهر ماه نیز حوالی ساعت ۱۴:۵۱ در بزرگراه فتح به سمت غرب «کیلومتر ۵ روی پل کن» یک دستگاه خودروی سواری «تیبا» به علت «عدم توجه به جلو» با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده که در این حادثه متأسفانه موتورسیکلت سوار « بدون کلاه ایمنی» بر اثر شدت صدمات وارده بر سر جان خود را از دست می‌دهد.

وی از موتورسیکلت سواران خواست با استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات مخاطره‌آمیز، ایمنی خود و سایر کاربران معابر را تضمین کنند. همچنین از تردد در مسیرهای خلاف جهت، حرکت در پیاده‌رو و انجام حرکات ناگهانی خودداری کرده و هنگام رانندگی با حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر مقابل از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

برچسب ها: تصادف ، تصادف خودرو ، تصادف مرگبار
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