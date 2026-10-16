انتقاد شدیداللحن پکن از اقدامات رژیم صهیونیستی

وزیر خارجه چین، در دیدار بارئیس رژیم صهیونیستی خواستار توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری و دست برداشتن تل آویو از این اقدامات شد.

جوان آنلاین: وزارت خارجه چین روز جمعه اعلام کرد که وانگ یی وزیر خارجه این کشور، در دیدار با اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خواستار توقف ساخت اجباری شهرک‌ها در کرانه باختری و عقب‌ نشینی از این اقدامات شده است.

بر اساس این بیانیه، وانگ یی در دیدار با هرتزوگ در حاشیه هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (CICA) در جمهوری آذربایجان، تاکید کرد که چین همواره مسئله فلسطین را «بزرگ ‌ترین بی‌عدالتی تاریخی در این قرن» می‌داند.

وزیر خارجه چین همچنین تصریح کرد که تقویت صلح و آشتی در منطقه، سنگ بنای سیاست پکن در قبال خاورمیانه است.

وانگ یی با تاکید بر حمایت چین از راه‌حل دودولتی، آن را مسیر صحیح برای دستیابی به توافق و حل‌وفصل مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی دانست.

وی افزود که اولویت فوری، اعطای فرصت دسترسی کامل به نوار غزه با هدف جلوگیری از گسترش فاجعه انسانی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی چین در ادامه اعلام کرد که پکن آماده است با جامعه بین‌المللی همکاری کند تا همه طرف‌ها در سریع ‌ترین زمان ممکن به گفتگو و رایزنی بازگردند و برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای درگیری تلاش کنند.