رئیس مجلس خطاب به مجید مجیدی نوشت: افتخارآفرینی هنری، موضع‌گیری شجاعانه و برخاسته از تعهد ملی جنابعالی نشان داد هنرمند اصیل ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان‌های ملت خویش است.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی به مجید مجیدی هنرمند فیلمساز کشورمان به مناسبت دریافت جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان تاکید کرد؛ فراتر از افتخارآفرینی هنری، موضع‌گیری شجاعانه، هوشمندانه و برخاسته از تعهد ملی جنابعالی بر روی صحنه جهانی نشان داد هنرمند اصیل ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان‌های ملت خویش است.

متن پیام به این شرح است؛

هنرمند ارجمند و نام‌آشنای سینمای ایران، جناب آقای مجید مجیدی

خبر درخشش اثر تازه شما، «غذای نیمروز» و کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، موجب مسرت و مباهات جامعه هنری و عموم مردم شریف ایران اسلامی گردید.

اما فراتر از افتخارآفرینی هنری، آنچه بیش از پیش ارزش این رویداد را دوچندان کرد، موضع‌گیری شجاعانه، هوشمندانه و برخاسته از تعهد ملی جنابعالی بر روی صحنه جهانی بود. یادآوری مقاومت ستودنی و ایستادگی تاریخی ملت بزرگ ایران در برابر فشارهای ظالمانه و بازتاب مظلومیت و در عین حال صلابت این سرزمین، بار دیگر نشان داد که هنرمند اصیل ایرانی، آینه‌دار حقیقت و زبان گویای آرمان‌های ملت خویش است.

تقدیم این جایزه ارزشمند به مردم سرافراز و مقاوم ایران و ادای احترام به مقام والای مادر و یاد شهدای مظلوم، نمادی از پیوند ناگسستنی هنر متعالی با دغدغه‌های اصیل انسانی و میهن‌دوستانه است.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به جنابعالی، جامعه سینمایی کشور و مردم عزیز ایران، توفیق روزافزون شما را در مسیر اعتلا، عزت و به تصویر کشیدن ارزش‌های انسانی و اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

بنابر این گزارش، مجید مجیدی در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم بوسان ۲۰۲۶، جایزه‌ بهترین فیلم برای «غذای نیمروز» تازه ترین اثرش را به مردم شجاع ایران تقدیم کرد.

مجیدی همچنین با اشاره به وضعیت مردم ایران گفت که مردم کشورمان در حدود ۴۸ سال گذشته با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند؛ تحریم‌هایی که به گفته او حتی دسترسی به دارو، از جمله داروی کودکان مبتلا به سرطان، را هم دشوار کرده است.

او تأکید کرد که با وجود همه این فشارها، مردم ایران تسلیم نشده‌اند. مجیدی در ادامه به جنگ های اخیر آمریکا و رژیم‌ صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و گفت که شهرهای ایران در همین سال چندین بار هدف بمباران‌های شدید قرار گرفته‌اند اما ایستادند.