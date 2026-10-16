سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0646\u0648\u0639 \u00ab\u0648\u06cc\u0646\u06af \u0644\u0648\u0646\u06af \u06f2\u00bb (Wing Loong \u06f2) \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062e\u0635\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.