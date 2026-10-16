کد خبر: 1384977
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تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵
سیاست » اخبار کلی
طائب:

سلامت یکی از پایه‌های تاب‌آوری اجتماعی است

6 رییس سازمان بسیج مستضعفین امنیت و سلامت را از موضوعات اساسی کشور عنوان کرد و گفت: هنگامی که با تهدیدات مختلف مواجه می‌شویم، سلامت نیز مانند امنیت، یکی از پایه‌های تاب‌آوری اجتماعی محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب درباره برنامه بسیج در حوزه سلامت و اجرای رویداد «جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجدمحور» گفت: همان‌طور که تأمین امنیت را از پایگاه مساجد دنبال می‌کنیم، طبیعی است که سلامت را نیز در این عرصه عمومی کنیم و طرح «یک پزشک در هر محله» را به اجرا درآوریم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: تقویت توان تخصصی، تربیت و شبکه‌سازی پزشکان بر عهده جامعه پزشکی و وزارت بهداشت است، اما بسیج می‌تواند در شبکه‌سازی و سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها در چارچوب حکمرانی محلی نقش‌آفرینی کند. طرح محله‌محوری با محوریت مسجد، زمینه‌ساز شکل‌گیری حکمرانی مردمی است.

طائب گفت: از سوی دیگر، مساجد می‌توانند در کنار ایفای نقش اجتماعی خود، به پایگاه‌هایی برای پیشگیری و ارتقای سلامت تبدیل شوند. هر مسجد می‌تواند پایگاهی برای امداد و سلامت پیش‌دستانه باشد؛ پایگاهی که نه‌ تنها در زمان بحران، بلکه در شرایط عادی نیز در پایش سلامت جامعه و ارتقای سواد بهداشتی مردم نقش داشته باشد.

وی با بیان اینکه مسجد صرفاً محل عبادت نیست، بلکه می‌تواند به کانون مدیریت بحران‌های اجتماعی و قرارگاه سلامت محله تبدیل شود، افزود: در این چارچوب، اقشار مختلف بسیج با محوریت مسجد و در قالب شبکه‌ای هماهنگ فعالیت می‌کنند تا مردم، به‌ویژه در محلات کم‌برخوردار، از ظرفیت تخصصی کادر درمان بهره‌مند شوند و موانع دسترسی به خدمات پزشکی کاهش یابد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان گفت: اگر بتوانیم در شرایط عادی، شبکه سلامت را در هر محله گسترش دهیم، این اقدام به افزایش رضایتمندی مردم منجر می‌شود و این رضایتمندی می‌تواند در ارتقای سلامت معنوی جامعه نیز مؤثر باشد.

طائب درباره درخواست رئیس‌جمهور از بسیج برای کمک به حل مسائل کشور گفت: از رئیس‌جمهور به دلیل نگاه مثبتشان به حضور مردم در عرصه‌های مختلف تشکر می‌کنم. بستری که امروز به همت رئیس‌جمهور برای تعامل دستگاه‌های مختلف با یکدیگر و مشارکت مردم در حل مسائل خود در چارچوب حکمرانی محلی فراهم شده است، فرصت بسیار بزرگی است که باید از آن استفاده کنیم.

وی افزود: رئیس‌جمهور به این موضوع اعتقاد دارد که سازمان بسیج می‌تواند در پیوند دادن مسائل مردم با دستگاه‌های اجرایی و کمک به حل آن‌ها، نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در این راستا جلسات متعددی با رئیس‌جمهور داشته‌ایم و همچنان این جلسات ادامه دارد، گفت: موضوعات مشخصی که سازمان بسیج مستضعفین و بسیجیان می‌توانند در آن‌ها مشارکت کنند، در حال احصا است تا برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

 

برچسب ها: حجت الاسلام طائب ، بسیج مستضعفین ، پرستار
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