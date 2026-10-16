شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی با اشاره به اینکه ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و تاد آمریکا در پی انتقال تسلیحات به اوکراین، استفاده برای دفاع از رژیم صهیونیستی و مصرف گسترده در درگیری‌ها در خاورمیانه، با کمبود شدیدی مواجه شده است، نوشت: بازسازی ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا ممکن است سال‌ها طول بکشد و این کشور تا سال ۲۰۳۰ با کمبود ذخایر آنها مواجه است.

جوان آنلاین: در گزارشی سی‌بی‌اس آمده است که «رندی جورج» رئیس سابق ستاد ارتش تروریستی آمریکا، اواخر دسامبر سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) و حدود دو ماه پیش از آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، درباره کمبود مهمات پدافند موشکی ایالات متحده هشدار داده و ارزیابی کرده بود که ذخایر موشک‌های پاتریوت و تاد آمریکا تا سال ۲۰۳۰ همچنان در سطحی پایین‌تر از میزان مورد نیاز برای تامین آمادگی نظامی باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور در سال ۲۰۲۲، مصرف مهمات برای دفاع از رژیم صهیونیستی و محدودیت ظرفیت تولید صنایع دفاعی آمریکا از عوامل کاهش ذخایر بوده‌اند.

این گزارش با اشاره به برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) می‌افزاید: آمریکا پیش از آغاز جنگ علیه ایران حدود دو هزار و ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت در اختیار داشت و در جریان جنگ بین یک هزار و ۵۰ تا یک هزار و ۴۳۰ فروند یعنی حدود ۴۶ تا ۶۲ درصد (از حدود نصف تا دو سوم) آنها را مصرف کرده است.

در ادامه گزارش سی‌بی‌اس با بیان اینکه حدود ۸۲ درصد ذخایر موشک‌های رهگیر تاد آمریکا نیز در درگیری‌های خاورمیانه مصرف شده، آمده است: بر اساس برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا، تحویل سفارش‌های جدید رهگیرهای تاد به‌طور متوسط چهار سال و پنج ماه و تحویل موشک‌های پاتریوت حدود سه سال و نیم زمان می‌برد.

بر اساس این گزارش، حتی در صورت توقف مصرف بیشتر این موشک‌ها در خاورمیانه و یا دیگر درگیری‌ها، بازسازی ذخایر ایالات متحده به سطحی که در دسامبر ۲۰۲۵ در اختیار داشت، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ طول بکشد.

به گزارش ایرنا، رسانه‌های آمریکایی پیش تر گزارش داده‌ بودند که دولت ایالات متحده قصد دارد نقش شرکت‌های خودروسازی را در تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی افزایش دهد. در همین راستا، از شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز و فورد خواسته شده تا ظرفیت‌های صنعتی خود را برای تولید اقلام نظامی گسترش دهند.

این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که ادامه درگیری‌ها در اوکراین و تنش‌های نظامی با ایران، ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تحت فشار قرار داده و نیاز به افزایش سریع تولیدات دفاعی را برجسته کرده است.

مقام‌های پنتاگون اعلام کرده‌اند که در حال بررسی استفاده از ظرفیت کارخانه‌ها و نیروی انسانی صنایع غیرنظامی برای افزایش تولید مهمات و تجهیزات نظامی هستند.

به گفته آنها، این رویکرد به‌ معنای قرار دادن صنعت در وضعیت آمادگی جنگی است. وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده که هدف از این برنامه، توسعه سریع پایه صنعتی نظامی به منظور حفظ برتری نظامی این کشور است.