رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

دو گروه تحقیقاتی اعلام کردند آژانس تبلیغات دیجیتال رژیم صهیونیستی تحت عنوان «دیسکاور تک» از طریق شبکه‌ای گسترده از تبلیغات آنلاین که برای ردیابی اهداف و کمک به هک دستگاه‌های آنها استفاده می‌کرد، از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است.

جوان آنلاین: خدمات این آژانس به شرکت «کاندیرو» رژیم صهیونیستی، یک شرکت جاسوسی که توسط دولت ایالات متحده در لیست سیاه قرار دارد و همچنین سایر شرکت‌های نظارتی صهیونیستی دسترسی به پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت مدیریت گوگل را فراهم می‌کرده تا از این طریق از کاربران اینترنت جاسوسی کند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش‌ها نشان می‌دهند که چگونه کسب و کار تبلیغات آنلاین که مدت‌هاست موضوع نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی است، می‌تواند به عنوان کانالی برای کمپین‌های جاسوسی گسترده نیز عمل کند.

ولفی کریستل، محقق ارشد موسسه کانادایی «سیتیزن لب» به رویترز گفت: شیوه کار تبلیغات آنلاین امروز یک تهدید امنیتی سیستماتیک است. برای ایالت‌ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و هر سخص دیگری. تبلیغات آنلاین «دیسکاور تک» که اغلب برای محصولات معمولی مانند تلفن یا هدفون است از طریق مشارکت‌های مختلف به بیش از ۱۲۰ هزار وب‌سایت و ۷۵ هزار برنامه دسترسی پیدا کرده است.

محققان همچنین گفتند: «دیسکاور تک» می‌تواند کاربرانی را که از سایت‌ها بازدید می‌کنند یا از برنامه‌هایی با تبلیغات مخرب استفاده می‌کنند، شناسایی و ردیابی کند که گاهی اوقات سعی کرده شماره تلفن برخی از کاربران تلفن‌های هوشمند را نیز استخراج کند.