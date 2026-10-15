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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

2 رویترز در گزارشی نوشت که حملات دقیق ایران زیرساخت‌های وابسته به آمریکا در کشور‌های خلیج فارس را از کار انداخت و طرح‌های جنگی واشنگتن را مختل کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که ایران و نیرو‌های هم‌پیمان آن از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، دست‌کم ۱۳۵ حمله پهپادی و موشکی به ۸۴ مرکز زیرساختی مهم آمریکا در کشور‌های منطقه خلیج فارس انجام داده‌اند؛ حملاتی که به گفته این گزارش، خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی قابل توجهی به بار آورده و فعالیت برخی تأسیسات حیاتی را مختل کرده است.

به گزارش مهر، رویترز در گزارش منتشرشده نوشت که حملات ایران و نیرو‌های هم‌پیمان آن زیرساخت‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، قطر، کویت، عمان و بحرین را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، اهداف حملات شامل تأسیسات نفت و گاز، فرودگاه‌ها، خطوط لوله و تجهیزات راهبردی وابسته به شرکت‌های آمریکایی بوده‌اند. رویترز تأکید کرد که بررسی‌های این خبرگزاری، دقت حملات و پیامد‌های ناشی از آسیب دیدن تجهیزات کلیدی در مراکز مهم اقتصادی منطقه را آشکار می‌کند.

اختلال در زیرساخت‌های نفتی و گازی

رویترز از جمله موارد مهم این حملات را هدف قرار گرفتن سامانه‌های انتقال و هدایت نفت در فجیره امارات متحده عربی عنوان کرد؛ بندری راهبردی در خارج از تنگه هرمز که به نوشته این خبرگزاری، فعالیت‌های آن برای چند هفته مختل شد.

بر اساس این گزارش، تجهیزات خنک‌کننده در تأسیسات گاز طبیعی مایع‌شده رأس لفان قطر نیز هدف قرار گرفتند. این تجهیزات در فرایند سرد کردن و مایع‌سازی گاز نقش دارند.

رویترز همچنین گزارش داد که فرودگاه‌هایی در دست‌کم چهار کشور منطقه هدف حملات قرار گرفتند و در عربستان سعودی نیز حملات مکرری به فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ خطوط لوله نفت انجام شد. به نوشته این خبرگزاری، آسیب دیدن یک ایستگاه پمپاژ و خسارت به دو ایستگاه دیگر، انتقال نفت از یکی از مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرد.

پیامد‌های اقتصادی و نظامی حملات

این گزارش با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حیاتی منطقه، ارزیابی می‌کند که حملات هدفمند به تجهیزات حساس، پیامد‌هایی فراتر از خسارت مستقیم نظامی داشته و فعالیت‌های اقتصادی و صادرات انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.

رویترز همچنین این حملات را یکی از عواملی دانست که به ایران امکان داده است هزینه‌های اقتصادی و راهبردی جنگ را برای آمریکا و رژیم صهیونیستی افزایش دهد. به نوشته این خبرگزاری، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متمرکز و راهبردی کشور‌های منطقه، محدودیت‌های حفاظت از این مراکز در برابر حملات دقیق را نیز برجسته کرده است.

در مجموع، گزارش رویترز نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌های حساس اقتصادی وابسته به آمریکا به یکی از ابعاد مهم جنگ تبدیل شده است؛ بعدی که علاوه بر پیامد‌های نظامی، بر تولید و انتقال انرژی و هزینه‌های اقتصادی کشور‌های منطقه و متحدان غربی آنها نیز اثر می‌گذارد.

برچسب ها: رویترز ، ایران ، آمریکا ، خلیج فارس
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