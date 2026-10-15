حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق

جوان آنلاین: به نقل از هاوارنیوز، منابع محلی روز پنجشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در روستا‌های منطقه وادی بردی در حومه دمشق خبر دادند؛ صدا‌هایی که به مناطق قدسیا و جدیدة عرطوز نیز رسید.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش این منابع، انفجار‌ها در پی اقدام نظامیان صهیونیست در منفجر کردن استحکامات و پناهگاه‌های نظامی در دامنه‌های جبل‌الشیخ، در ارتفاعات مشرف بر روستای بقاسم در حومه غربی دمشق رخ داده است.

از زمان سقوط دولت قانونی بشار اسد توسط جریان‌های تکفیری سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، رژیم صهیونیستی حملات هوایی و عملیات زمینی خود در مناطق مختلف سوریه را گسترش داده و مواضع نظامی پیشین ارتش این کشور را هدف قرار داده است. نظامیان صهیونیست همچنین وارد منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در جنوب سوریه شده و مواضعی در اطراف جبل‌الشیخ (حرمون) را به کنترل خود درآورده‌اند؛ منطقه‌ای راهبردی که بر حومه دمشق و بلندی‌های جولان اشغالی اشراف دارد.

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵) نیز رسانه‌های سوری از منفجر شدن مواضع نظامی پیشین ارتش سوریه در نزدیکی قلعه جندل در دامنه‌های جبل‌الشیخ و گلوله‌باران مناطقی در حومه استان قنیطره خبر دادند. همچنین در ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، نظامیان صهیونیست در جریان عملیاتی در حومه غربی دمشق، یک ساختمان متروکه را منفجر کردند.