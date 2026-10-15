روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

جوان آنلاین: خبرگزاری یمنی سبأ گزارش داد که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به عبدالواحد أبو راس، معاون وزیر خارجه یمن، بر تحکیم مناسبات دوجانبه و محکومیت محاصره این کشور تأکید کرد.

وی افزود: روابط تاریخی میان دو ملت برادر ایران و یمن باید همسو با منافع مشترک بیش از پیش تقویت و توسعه یابد.

عراقچی همچنین گفت: محاصره ظالمانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه یمن، رنج‌های شدیدی را برای مردم این کشور به بار آورده است.

همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و راهکار‌های مقابله با چالش‌های مشترک در این پیام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.