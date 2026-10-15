مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

جوان آنلاین: در گذشته، هر کشور تنها یک فیلم را از طریق نهاد‌های رسمی یا کمیته‌های منتخب به آکادمی معرفی می‌کرد. این روند اگرچه نظم مشخصی به فرآیند انتخاب می‌داد، اما همواره با انتقاد‌هایی همراه بود؛ از جمله اینکه انتخاب‌ها گاه تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی، فرهنگی یا سلیقه‌های محدود قرار می‌گرفت و بسیاری از آثار شاخص از چرخه رقابت کنار می‌ماندند.

به گزارش ایسنا، تاکنون، با تغییر قوانین که از اسکار ۲۰۲۷ اعمال می‌شود، فیلم‌های غیرانگلیسی‌زبان می‌توانند از مسیر جشنواره‌های معتبر نیز واجد شرایط شوند. جشنواره فیلم کن، جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، جشنواره فیلم ونیز، جشنواره فیلم ساندنس، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و جشنواره فیلم بوسان مسیر‌های جدید برای ورود به این رقابت به‌شمار می‌روند. کسب جایزه اصلی بهترین فیلم در این جشنواره‌ها در صورتی که فیلم‌های غیرانگلیسی زبان باشد می‌تواند راهی جدید برای قرار گرفتن در مسیر جایزه اسکار بین‌المللی باشد.

بر این اساس، فیلم جدید ساخته مجیدی با عنوان «غذای نیمروز» پس از کسب جایزه اصلی بهترین فیلم جشنواره بوسان، وارد رقابت اسکار در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی خواهد شد.