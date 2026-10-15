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تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

جنبش دانش‌آموزی فرانسه: نزدیک به ۸۰۰۰ مورد بازداشت از آغاز اعتراضات

3 بر اساس گزارش آماری دستگاه قضایی که روز چهارشنبه از سوی وزارت دادگستری (Chancellerie) منتشر شد، از زمان آغاز جنبش اعتراضی دانش‌آموزی، نزدیک به ۸۰۰۰ نفر (۷ هزار و ۹۵۰ نفر) تحت‌نظر پلیس قرار گرفته و ۲۶ نفر نیز روانه بازداشت موقت قضایی شده‌اند.

جوان آنلاین: در پی تداوم موج اعتصابات و اعتراضات گسترده دانش‌آموزی و دانشجویی در فرانسه که سیستم آموزشی این کشور را فلج کرده است، گزارش‌های رسمی از بازداشت نزدیک به ۸ هزار نفر و مجروح شدن صد‌ها تن از معترضان و نیرو‌های امنیتی حکایت دارد.

آمار تکان‌دهنده سرکوب و بازداشت‌ها

بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری دستگاه قضایی فرانسه که روز چهارشنبه از سوی وزارت دادگستری این کشور منتشر شد، از زمان آغاز جنبش اعتراضی دانش‌آموزی، نزدیک به ۸۰۰۰ نفر (۷۹۵۰ نفر) تحت‌نظر پلیس قرار گرفته و ۲۶ نفر نیز روانه بازداشت موقت قضایی شده‌اند.

به تفکیک جزئیات، یک هزار و ۱۷۷ فرد بزرگسال و ۶ هزار و ۷۷۳ نوجوان (زیر سن قانونی) مشمول بازداشت تحت‌نظر شده‌اند؛ رقمی که به ۲ هزار و ۷۳۵ مورد پیگرد قانونی، ۲ هزار و ۲۲۵ مورد اقدام جایگزین تعقیب قضایی و یک هزار و ۲۶۳ مورد مختومه شدن پرونده بدون پیگرد انجامیده است.

نزدیک به ۸۰۰۰ مورد بازداشت تحت‌نظر از آغاز جنبش دانش‌آموزی

این در حالی است که خشونت مفرط پلیس ضدشورش و به‌کارگیری روش‌های قهریه، موجی از نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. تاکنون ۳۶ پرونده رسمی توسط بازرسی کل پلیس ملی (IGPN) موسوم به «پلیسِ پلیس» تشکیل شده که چهار مورد آن مربوط به جراحات شدید منجر به نقص عضو دائمی است؛ از جمله پرونده تکان‌دهنده قطع دست یک دانش‌آموز ۱۵ ساله در شهر لانس و پرونده یک مأمور پلیس در بلفور (Belfort) شهری در شرق فرانسه، که به اتهام «تلاش برای قتل» تحت پیگرد قرار دارد.

به اذعان وزارت کشور فرانسه، از آغاز این اعتراضات نزدیک به ۹۰۰ نیروی پلیس و ژاندارم و همچنین بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۴۷ تن از کارکنان آموزشی مجروح شده‌اند.

ریشه‌های بحران: از فرسودگی مدارس تا مطالبات معیشتی

بر اساس داده‌های پلتفرم رسمی آگورا (Agora)، نزدیک به ۸۰ درصد مطالبات دانش‌آموزان مربوط به نابسامانی برنامه‌های درسی و اوقات تحصیلی است. ۵۱.۵ درصد اعتراضات به فرسودگی و وضعیت وخیم زیرساخت‌های ساختمانی مدارس و ۲۸.۴ درصد به بحران کمبود و جایگزینی معلمان اختصاص دارد. دولت فرانسه تاکنون تنها به وعده به‌کارگیری سه هزار معلم جایگزین (که تاکنون ۲،۰۰۰ تن از آنها مستقر شده‌اند) بسنده کرده؛ بسته‌ای که از سوی نمایندگان دانش‌آموزان تنها «خرده‌نان» و اقدامی ناکافی لقب گرفته است.

در سطح آموزش عالی نیز بحران عمیق است؛ به‌طوری که ۳۲ تا ۳۵ درصد از مؤسسات آموزش عالی کشور دچار اختلال شده و برخی مراکز مانند دانشگاه لیون ۲ به دلایل امنیتی برای کل هفته تعطیل اعلام شده‌اند.

تجمع وکلا در حمایت از دانش‌آموزان

وکلای دادگستری برای حمایت از دانش‌آموزان در برابر دبیرستان پل‌الوار تجمع کردند. همچنین حدود بیست وکیل دادگستری برای محافظت از دانش‌آموزان در برابر پلیس و «جلوگیری از وقوع فاجعه» در برابر دبیرستان پل‌الوار حضور یافتند. رومن رویز، وکیل کانون وکلای پاریس و یکی از بنیان‌گذاران مجموعه «خشم سیاه» (Colère noire)، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانس‌پرس (AFP) اظهار داشت: ما دیگر خسته شده‌ایم از اینکه ضامن حقوق بشری بازداشتگاه‌ها باشیم» و «می‌خواهیم از چارچوب وظایف و مأموریت‌های معمول خود فراتر برویم».

وکلا همچنین توقیف پلاکارد‌ها و تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری این جنبش را محکوم کردند. پریسکا آنسیون، وکیل کانون وکلای سنت‌دنی و عضو «مجموعه اقدام قضایی» (CAJ) در این باره گفت: پلاکارد‌هایی که ممنوع می‌شوند که از پلیس انتقاد می‌کنند.

السا مارسل، وکیل دادگستری و عضو شورای شهر سنت‌دنی از جریان RP هم گفت: ما وکلای متعلق به «گروه حقوقی CAJ» و مجموعه «خشم سیاه» هستیم. ما به اینجا در دبیرستان پل‌الوار آمده‌ایم تا از دانش‌آموزان حمایت کنیم. از دو هفته پیش، هم‌زمان با سرکوب بی‌سابقه دولت که به بیش از هفت هزار بازداشت انجامیده است، ما در کلانتری‌ها و دادگاه‌ها حضور یافته و مداخله می‌کنیم. باید در کنار دختران و پسران دانش‌آموز بسیج شد و به میدان آمد!

برچسب ها: فرانسه ، بازداشت ، اعتراضات دانش آموزی
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