ثبت رکورد ۱۵۸ روزه بنزین چهار دلاری در آمریکا

براساس گزارش پلتفرم گس‌بادی (GasBuddy) میانگین قیمت بنزین در ایالات متحده از ابتدای سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۵) تاکنون، طی ۱۵۸ روز از هر گالن چهار دلار فراتر رفته است؛ رکوردی که کمتر از سه هفته مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ثبت شده و در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، چالشی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و حزب جمهوری خواه به شمار می‌رود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری افه، بر اساس اعلام انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در این کشور روز چهارشنبه به ۴ دلار و ۳۳ سنت برای هر گالن، معادل ۳.۷۸ لیتر، رسید؛ این در حالی است که قیمت این سوخت پیش از آغاز جنگ با ایران در ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۵) کمتر از سه دلار بود.

به گزارش ایرنا، پاتریک دهان، تحلیلگر اقتصادی، نیز ثبت این رکورد را تأیید کرده است. وی در گزارشی مربوط به این موضوع اعلام کرد که قیمت چهار دلاری بنزین ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین است.

به گفته تحلیلگران و رسانه‌های محلی، افزایش قیمت سوخت با پیامد‌های جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز، یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی انرژی، ارتباط دارد.

در همین حال، قیمت نفت خام از ۱۰۶ دلار برای هر بشکه فراتر رفته است؛ سطحی که حدود ۵۰ درصد بالاتر از قیمت آن پیش از آغاز درگیری‌هاست.

افزایش قیمت سوخت و انرژی

افزایش قیمت بنزین در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) نیز بر روند تورم در آمریکا اثر گذاشت. بر اساس داده‌های رسمی مورد استناد رسانه آمریکایی، قیمت سوخت در این ماه نسبت به اوت (مرداد-شهریور) بیش از ۹ درصد افزایش یافت و بیش از نیمی از رشد ماهانه شاخص عمومی قیمت‌ها را به خود اختصاص داد.

قیمت گازوئیل نیز که بر هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع کالا تأثیر مستقیم دارد، به ۶ دلار و ۲۹ سنت برای هر گالن رسید؛ رقمی که ۶۶ درصد بیشتر از سطح آن در آغاز جنگ است.

افزایش هزینه انرژی، چالشی برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات قانون‌گذاری سوم نوامبر به شمار می‌رود؛ انتخاباتی که در جریان آن، تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود.

کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان

نگرانی درباره قدرت خرید مردم در شرایطی به یکی از دغدغه‌های رأی‌دهندگان تبدیل شده که اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز روندی نزولی داشته است.

بر اساس نتایج نظرسنجی ماهانه دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در سپتامبر به سطحی نزدیک به پایین‌ترین میزان تاریخی خود سقوط کرده است؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینه سوخت، بر نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانوار‌های آمریکایی افزوده است.